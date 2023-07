Auto nei film, il trucco che usano per risparmiare soldi: è una genialata

Oggi vi parleremo di una bella curiosità, relativa all’utilizzo delle auto nei film. Ecco cosa si fa per girare al meglio le scene.

Le auto sono state spesso protagoniste dei film, ed in alcuni casi, ci sono state delle vere e proprie saghe che girano attorno al mondo delle quattro ruote. L’esempio più lampante che ci viene in mente è quello di Fast and Furious, dove vediamo sequenze in cui le macchine vengono distrutte, o anche lasciate esplodere.

A questo punto, c’è da indagare sul come riescano ad ottenere effetti di questo tipo. Anche nel film Rush, che racconta la storica rivalità tra James Hunt e Niki Lauda, vediamo storiche monoposto di F1 distrutte in violenti impatti contro le barriere, per la grande tristezza degli appassionati che assistono.

Tuttavia, oggi vi sveleremo i trucchi che gli autori utilizzano per le auto nei film. A volte, tutto viene fatto con il computer, ma in altri casi, c’è anche dell’altro. Ecco cosa sono riusciti ad inventarsi, anche se in alcuni casi, ci troviamo di fronte anche a delle cose piuttosto banali.

Auto, ecco cosa accade durante le riprese dei film

Il cinema di oggi è un concentrato di effetti speciali, sparatorie, duelli all’ultimo sangue ed anche di scene di distruzione. In queste ultime, la gran parte delle volte sono presenti delle auto, ed a volte si utilizzano dei trucchi davvero pazzeschi. Per farvi un esempio, qui abbiamo postato un video, caricato sul canale YouTube “edweena81“.

Il protagonista di questo film è Gigi D’Alessio, al volante di una vecchia FIAT Panda, in quella che è la sua vecchia edizione risalente agli anni Ottanta. Il celebre cantante partenopeo, come ben si può osservare, vede la vettura scivolare in un crepaccio, e schiantarsi per poi prendere fuoco.

La Panda utilizzata è di colore rosso, ma quando poi viene inquadrata la sequenza nella quale scende nella scarpata e già in mezzo alle fiamme, scopriamo subito il trucco. Infatti, la piccola utilitaria è stata sostituita con un’altra auto, anche se non si riesce a capire bene di quale si tratta.

Dobbiamo considerare che si tratta di un film di tanti anni fa, periodo nel quale la Panda era praticamente nuova, e sarebbe stato assurdo distruggerla per un film a basso budget quale era la pellicola di cui era protagonista D’Alessio. Una delle tecniche più utilizzate, a questo punto, è proprio quella che vi abbiamo descritto qui.

Nei film, infatti, gli attori vengono inquadrati al volante delle vetture vere e proprie, ma subito prima dell’incidente, vengono distrutte vetture magari già danneggiate e prossime ad essere demolite. In questo modo, non si crea un danno irreparabile ad una macchina che è perfettamente funzionante ed anche di grande valore.

Come detto prima, tante vetture coinvolte in scene di distruzione vengono invece posizionate nel punto dove serve tramite l’aiuto del computer, e questa tecnica sta diventando sempre più utilizzata. Con la tecnologia, infatti, tutto è diventato molto più semplice, ma nei film a basso costo, la tecnica descritta prima trova ancora tanto spazio.