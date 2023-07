Formula E Roma, Gara 2: Dennis vince e vola in testa al mondiale

Il secondo atto della Formula E in quel di Roma va a Jake Dennis, che sfrutta il crash tra Evans e Cassidy ed va in testa al mondiale.

Il re di Roma si chiama Jake Dennis, il quale ha portato a casa il secondo atto del week-end della Formula E nella capitale. Si tratta di una giornata perfetta per il pilota di casa Avalanche Andretti, che con questo successo è anche salito in testa al campionato, grazie al disastroso crash dei primi giri.

Un errore di Mitch Evans lo ha portato a speronare l’ex leader della Formula E, ovvero Nick Cassidy, con il vincitore di ieri che si è ritirato, mentre il pilota dell’Envision è giunto 14esimo dopo una breve rimonta. Seconda posizione per Norman Nato con la Nissan, al primo podio della stagione, seguito dalla Jaguar di Sam Bird.

Quarta e sesta piazza per le Maserati, con Edoardo Mortara che precede l’Envision di Sébastien Buemi e Maximilian Gunther. La Porsche di Pascal Wehrlein precede la DS Penske di Stoffel Vandoorne, davanti alla NIO di Dan Ticktum, e dalla ABT Cupra di Nico Muller che chiude la top ten.

Nel caldo soffocante di Roma parte Gara 2 della Formula E, con la pole position che è stata ottenuta da Jake Dennis su Avalanche Andretti, seguito da Nick Cassidy con la Envision Racing. Al via i primi mantengono le loro posizioni, con la Jaguar di Mitch Evans, vincitore al sabato, che si tiene il quarto posto dietro alla Nissan di Norman Nato.

Il francese avanza subito in seconda piazza, mettendosi in caccia di Dennis. Ancora paura dopo il botto di ieri al secondo giro, e sono proprio due protagonisti a toccarsi, ovvero Evans e Cassidy. A sbagliare è il pilota della Jaguar che arriva lungo e va a finire sopra al rivale, mentre si salva miracolosamente Dennis che non viene coinvolto.

