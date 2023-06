Formula E Jakarta, Gara 2: Gunther fa la storia per la Maserati! Prima vittoria del Tridente

Si conclude il week-end della Formula E in quel di Jakarta, con Gara 2 vinta da Maximilian Gunther. La Maserati vince per la prima volta.

Che la Maserati fosse in grande crescita nel suo primo anno di Formula E si era capito dalle ultime gare, ma quanto accaduto a Jakarta non ce lo saremmo aspettati. Infatti, per la casa del Tridente, in Gara 2, è arrivata la seconda pole position di uno strepitoso Maximilian Gunther, che poi ha concretizzato regalando al marchio modenese la prima vittoria della storia.

Si tratta del primo successo per la Maserati in un campionato mondiale dal lontano 2010, vale a dire, dai tempi della MC12 nel FIA GT1, categoria nella quale il Tridente dominava la scena. Gunther ha battuto la Avalanche Andretti di Jake Dennis e la Jaguar di Mitch Evans, che, a parte le prime battute di gara, non hanno mai avuto il passo per contrastare il battistrada.

Buona la prova delle Nissan, con un Sacha Fenestraz finalmente competitivo, che ha chiuso quarto davanti a Norman Nato. Sesto e settimo posto per le Porsche, oggi non brillanti come al solito con Pascal Wehrlein, uno dei protagonisti di questo mondiale di Formula E, sesto davanti ad Antonio Felix Da Costa. Male Edoardo Mortara, solo ottavo con l’altra Maserati, davanti alla DS Penske di Stoffel Vandoorne ed alla Envision di Sébastien Buemi che ha completato la top ten.

Formula E, che dominio per Gunther e la Maserati

La Formula E completa il week-end di Jakarta con la Gara 2, disputata nella mattinata italiana. Va registrata la seconda pole position della Maserati, con Maximilian Gunther che dopo il podio di ieri si ripropone al top, seguito da Jake Dennis. Il team Andretti, che sfrutta un powetrain Porsche, ha già chiuso al secondo posto proprio con lo stesso pilota al sabato, e vuole ripetere un gran risultato.

Con una miglior gestione del primo attack mode, Dennis passa a condurre davanti al tedesco, mentre Mitch Evans con la Jaguar risale in zona podio. Il colpo di scena arriva esattamente a metà gara, con il leader del mondiale di Formula E, ovvero Nick Cassidy della Envision, che finisce contro le barriere.

Gunther riesce poi a recuperare la prima posizione, imponendo un passo davvero forsennato e che non sembra lasciare scampo agli avversari. Infatti, gli ultimi 10 giri iniziano con il pilota della Maserati in vantaggio di 3 secondi su Dennis, il quale gestisce al meglio il margine su Evans, che guida un trenino di piloti vogliosi di battagliare per il podio.

Si scatena una grande battaglia per le posizooni alle spalle della top tre, con le Nissan che sono protagoniste di una bella rimonta, con Sacha Fenestraz quarto davanti al compagno di squadra Norman Nato ed alle Porsche di Pascal Wehrlein, vincitore di Gara 1, ed Antonio Felix Da Costa.

Le ultime fasi non cambiano la situazione di classifica, con uno strepitoso Gunther che può così festeggiare la sua prima affermazione in carriera nella serie full electric per la Maserati, in una giornata che non verrà mai dimenticata dal marchio del Tridente. Prossimo appuntamento a Portland il 24 di giugno.