Formula E Portland, Gara: Cassidy sbanca in rimonta, battuto Dennis

La Formula E fa tappa a Portland, dove si impone Nick Cassidy, che sul finale piege Jake Dennis. Gunther sesto su Maserati.

Lo spettacolo della Formula E è andato in scena in terra statunitense, ed a Portland è tornato alla vittoria Nick Cassidy, che dopo il difficile week-end di Jakarta ha ripetuto i successi di Monaco e Berlino, portando al trionfo il team Envision. Grande rimonta la sua, che lo ha portato a battere proprio sulla linea del traguardo Jake Dennis su Avalanche Andretti.

I due sono stati separati da appena 297 millesimi, in un finale al cardipalma che consente a Dennis di mantenere un punto di vantaggio in classifica sul grande rivale. Terza posizione per la prima delle Porsche, quella di Antonio Felix Da Costa, ma si tratta della vettura “sbagliata” della casa tedesca, visto che quella di Pascal Wehrlein, che è in lotta per il titolo di campione del mondo della Formula E non è andata oltre l’ottavo posto, perdendo punti pesanti in chiave iridata.

Quarto Mitch Evans, e per lui vale lo stesso discorso del tedesco, con un distacco dal leader che inizia a farsi importante con la sua Jaguar. Quinto al traguardo Sébastien Buemi su Envision, seguito da Maximilian Gunther al volante della Maserati, qui meno efficace rispetto alle ultime uscite, ma comunque sempre tra i primi della classe.

Settimo Lucas Di Grassi su Mahindra, seguito proprio da Wehrlein che è stato protagonista di una gara in sofferenza. Nona posizione per Norman Nato al volante della Nissan, mentre Robin Frijns su ABT Cupra ha completato la top ten. La sfida per il titolo mondiale, arrivati a questo punto, si è fatta molto intensa.

Formula E, adesso è gran battaglia per il mondiale

La Formula E si prepara adesso ad un finale con i fuochi d’artificio, visto che al termine della stagione sono rimasti solamente due fine settimana. In entrambi i casi si disputerà una doppia gara, quindi, sono ben quattro gli appuntamenti che ci attendono. Il prossimo è previsto a Roma, dove Jake Dennis si presenterà in testa al mondiale con 154 punti.

Nick Cassidy, battendolo oggi, è riuscito a portarsi a -1, ed ora è in piena bagarre per vincere il suo primo titolo in Formula E. I due sono riusciti ad allungare sulla Porsche di Pascal Wehrlein, che è comunque ancora in corsa con 138 punti, ma che è sicuramente la grande delusione della prima parte di stagione.

Il tedesco, infatti, con la sua Porsche era stato protagonista di un avvio fulmineo, ma il suo rendimento è poi calato, consentendo agli altri di recuperare e di superarlo in graduatoria generale. In battaglia possiamo considerare anche Mitch Evans che è a quota 122, mentre è ormai troppo distante Jean-Eric Vergne che ha 97 punti.

La gara di Roma potrà fare da spartiacque, con il tandem di testa che vive un periodo di forma smagliante e che potrebbe giocarsi il titolo staccando la concorrenza. Lo spettacolo, di certo, non mancherà, e la speranza è che la tappa capitolina richiamerà tanto pubblico. Prossimo appuntamento a Roma il 15-16 di luglio.