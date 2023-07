I campioni della MotoGP di ieri ed oggi in pista: è tutto gratis, come vedere la gara

Ogni anno i migliori piloti al mondo si riuniscono al “Goodwood Festival of Speed” per celebrare l’animo autentico delle corse. In questa edizione sarà presente il campione della MotoGP Pecco Bagnaia.

Se siete appassionati di motori l’appuntamento di Goodwood è, assolutamente, immancabile. Si tratta di un anniversario della velocità che attira fan dal 1993. In 30 anni tantissime leggende motociclistiche e automobilistiche hanno abbracciato migliaia di fan nel sud dell’Inghilterra. La location è quella del parco di “Goodwood House”, una casa padronale nel West Sussex.

Per la festa dei 30 anni la MotoGP sarà il fulcro dell’anniversario. C’è grande attesa per osservare da vicino i due piloti del team ufficiale della Ducati. Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini hanno confermato che saranno presenti al party inglese, arrivando con condizioni mentali differenti.

Il torinese, infatti, è primo in classifica, vendendo da una striscia positiva spettacolare. Negli ultimi tre weekend, tra Sprint Race e Gran Premi, il centauro della Rossa è arrivato tre volte al primo posto e tre volte al secondo.

Bagnaia è salito a 194 punti, 35 in più di Jorge Martin e 36 in più di Marco Bezzecchi. La MotoGP attuale è diventata terra di conquista per la casa di Borgo Panigale. Le altre case, eccezione fatta per la KTM, hanno deluso le aspettative e non hanno tenuto il passo della Desmosedici.

Enea Bastianini, invece, è stato molto sfortunato. L’ex rider del team Gresini si è meritato il sedile più ambito, dopo un 2022 da applausi. Il romagnolo si è aggiudicato 4 GP, chiudendo al terzo posto della graduatoria mondiale.

Il centauro ha fatto valere la sua maggiore voglia di emergere, rispetto a Jorge Martin. Quest’ultimo si sta rifacendo con gli interessi nel 2023. Lo spagnolo del team Pramac è il primo degli inseguitori, sebbene risulti improbabile che un pilota di una squadra satellite possa scippare lo scettro al numero 1 della casa di Borgo Panigale. Enea e Pecco, in ogni, caso non vedono l’ora di far divertire il pubblico nell’evento che si svolgerà questa settimana da giovedì a domenica.

La MotoGP in festa

L’Inghilterra accoglierà anche altri centauri dell’attuale griglia. Il rider ufficiale Red Bull KTM Brad Binder e i suoi colleghi GASGAS Augusto Fernández e Pol Espargaró parteciperanno all’anniversario. Il centauro sudafricano sta facendo una buona stagione, essendo l’unico nella top 6 della classifica in sella ad una Ducati. Il team GASGAS, dopo la pausa estiva, riabbraccerà il rider spagnolo a seguito del terribile incidente di Portimao.

L’Aprilia sarà rappresentata dal tester Lorenzo Savadori e dai piloti RNF Miguel Oliveira e Raúl Fernández. La casa italiana non ha fatto enormi progressi nel 2023, dopo una scorsa annata di alto profilo. I produttori giapponesi, invece, sono i piena crisi. Honda e Yamaha hanno poco da festeggiare, contendendosi le ultime posizioni della graduatoria.

Le due nobili decadute della MotoGP non invieranno rider e moto ufficiali. Sarà esposta solo una moto del team Honda di Lucio Cecchinello. Chi giungerà in UK troverà la delegazione MotoGP e tantissime altre leggende. L’intero evento verrà trasmesso gratuitamente sul sito ufficiale motogp.com, un bel modo per distrarsi da questa lunga pausa dalle moto.