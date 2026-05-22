Monster diventa il Title Sponsor di Aprilia Racing a partire dal Gran Premio del Mugello: un nuovo inizio per la casa di Noale

Un graffio verde accende Noale e punta dritto al Mugello. La notizia che i tifosi aspettavano da mesi diventa realtà: l’energia di un colosso mondiale si intreccia con l’ambizione di una squadra italiana che ha imparato a mordere la pista. E da qui, può cambiare il ritmo di tutta una stagione.

Noale e la sua realtà

Noale è un posto concreto. Officine, mani sporche d’alluminio, poche pose. Lì, ogni vittoria ha il profumo d’officina e di benzina. Da tempo si sussurrava di uno sponsor importante. Un partner capace di spingere oltre la RS-GP, di fare massa critica, visibilità e sviluppo. Un nome con spalle larghe e carattere. Il paddock ne parlava a mezza voce. Qualcuno azzardava: lo riconosci da lontano, quel verde che è diventato un’icona.

La conferma che cambia tutto

Arriva, finalmente, la conferma che sposta l’ago della bilancia. Sì: è Monster Energy. E non un semplice logo in carena. Il marchio diventa il nuovo Title Sponsor di Aprilia Racing, a partire dal Gran Premio del Mugello. Una scelta che pesa e racconta una direzione chiara: crescere, adesso, con strumenti da grande.

Cosa cambia dal Mugello

“Title” non è un’etichetta simbolica. Significa che il brand entra nel nome ufficiale del team, conquista la massima visibilità su moto, tute, hospitality e contenuti digitali. L’operazione parte al Mugello, casa delle corse in Italia, in un weekend che richiama oltre centomila appassionati. Lì ogni dettaglio si vede, si fotografa, si ricorda. È il palcoscenico giusto.

I termini economici non sono stati resi pubblici. È normale. Ma l’impatto è leggibile: più risorse per sviluppo, aerodinamica, elettronica, test. Più attivazioni per i fan, con l’energia pop di Monster a creare esperienze live, contenuti social, merchandising dedicato. In pista significa tempi più stretti tra un aggiornamento e l’altro. Fuori, significa comunità. E la MotoGP vive anche di quello.

Negli ultimi anni Aprilia ha già fatto il salto di qualità. Dal primo successo MotoGP nel 2022, alle vittorie di peso del 2023, fino al colpo del 2024 ad Austin con un Maverick ispirato. Segnali chiari: la RS-GP è diventata una moto da podio. Un Title Sponsor così arriva quando il progetto è maturo e chiede soltanto di spingere.

Un segnale per tutta la MotoGP

Questa partnership parla a più livelli. Parla ai piloti – Aleix che costruisce, Maverick che azzanna, Savadori che mette chilometri – e dice: avrete strumenti, tempo e calma per rischiare. Parla ai giovani tifosi, che riconoscono la “M” anche sulla felpa, e agli appassionati storici, che vogliono sostanza prima del fumo. Parla pure al mercato: un marchio globale sceglie una casa italiana di Noale perché vede un progetto credibile.

Ci saranno nuove livree? Attese attivazioni speciali in Italia? Sono dettagli che il team svelerà strada facendo; ad oggi non ci sono informazioni ufficiali su grafiche o iniziative specifiche. Ma il perimetro è chiaro: più presenza, più racconti, più possibilità di vedere da vicino quella combinazione tra artigianato veneto e stile internazionale.

E poi c’è il Mugello. Le colline che fanno eco, il rettilineo che toglie il fiato, la prima staccata che ti vibra nello sterno. Immagina la Aprilia Racing con il segno di Monster che lampeggia sotto il sole toscano. Il rombo arriva prima, il colore dopo. Ti viene voglia di seguirla a occhio nudo, senza schermi. Di capire se, in quel verde, c’è già il prossimo decimo che mancava.

Forse, alla fine, è questo il punto: certe alleanze non comprano il talento. Lo mettono nelle condizioni di esplodere. E tu, da quale curva vorrai vedere il primo passaggio?