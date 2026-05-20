Norris Rivela: Volevo Testare una Vettura di Formula E

Un campione moderno può avere più di una pista in testa: il rombo della F1, certo, ma anche il fruscio elettrico tra i muretti cittadini. Qui nasce una curiosità che non fa rumore ma muove domande.

C’è un’idea che torna nei paddock quando si parla di futuro: i mondi dialogano. La F1 corre a 300 all’ora tra storia e potenza. La Formula E muove nel cuore delle città e nel presente elettrico. Due stili, una stessa febbre. E qualche pilota, tra i più visibili, lascia intravedere una soglia da attraversare.

Si è sussurrato perfino di un interesse del campione in carica di F1 per un passaggio “one-off” su una monoposto elettrica. Non esistono conferme ufficiali. Ma il bisbiglio dice qualcosa sul clima. La curiosità non è un tradimento. È un istinto.

Ed è in questo contesto che Lando Norris ha aperto uno spiraglio personale. Non ha annunciato un programma alternativo. Non ha parlato di abbandoni o di ponti bruciati. Ha semplicemente ammesso una voglia: “Mi sarebbe piaciuto testare una vettura di Formula E”. Una frase semplice. Un orizzonte che si allarga.

Perché? Per capire come cambia il linguaggio della velocità quando il suono cala e il grip è una faccenda di polso. Per sentire la spinta istantanea di un motore elettrico. Per giocare con il limite usando l’energia come una risorsa da dosare, non solo il gas da spalancare.

F1 e Formula E, due mondi che oggi si parlano

La Gen3 della Formula E è diversa da tutto. Potenza massima fino a 350 kW. Recupero in frenata fino a 600 kW. Niente freni idraulici al posteriore: è la rigenerazione a fare il lavoro pesante. Velocità di punta attorno ai 320 km/h in configurazione da qualifica. Non sono numeri “minori”, sono numeri “altri”. Soprattutto su circuiti stretti, con muri a un respiro. Pensate a Londra: tratto indoor e tratto outdoor nella stessa pista. O a Monaco, dove l’elettrico scivola sul tracciato più famoso del mondo con una danza tutta sua.

Per un pilota F1, abituato a un carico aerodinamico monumentale e a gomme chirurgiche, l’impatto sarebbe netto. In Formula E si frena diversamente. Si protegge l’energia giro dopo giro. Si decide quando attivare l’Attack Mode per un picco di potenza, spostando la tattica dal box al polso. È un gioco mentale prima che meccanico. Ed è forse proprio lì che scatta la scintilla di Norris: misurarsi con un codice nuovo, senza perdere se stesso.

Il tassello McLaren e l’ostacolo del calendario

C’è un dettaglio pratico. McLaren corre anche in Formula E. Questo rende un eventuale test logisticamente più semplice e, in teoria, coerente con la filiera del team. Ma i contratti dei top driver sono stretti. Le finestre libere scarseggiano. Ogni test extra comporta rischi, assicurazioni, autorizzazioni. Ad oggi, non risultano date fissate né comunicati ufficiali su una sessione con Norris al volante di una monoposto elettrica. È corretto dirlo con chiarezza.

Eppure l’immagine resta. Un pomeriggio d’inverno, un circuito cittadino vuoto, il casco arancione che si chiude e il silenzio che prende quota. Curiosità contro abitudine. Vi piacerebbe vederlo anche a voi, questo incontro tra mondi? O preferite che restino paralleli, come due binari che si sfiorano senza toccarsi, finché qualcuno non decide di cambiare scambio?