Binotto sottolinea il divario enorme nella power unit dell’Audi: un problema atteso in F1

Una voce che conosce l’odore dell’olio e il peso delle scelte in fabbrica. Quando Mattia Binotto parla di Audi e del suo ingresso in F1, mette a fuoco un nodo scomodo: lì dove i numeri non perdonano e i proclami si sbriciolano, nella power unit. È una montagna vera, con tornanti ripidi e pochi guard-rail. E il 2026 è già dietro la curva.

L’arrivo dei quattro anelli ha acceso curiosità e aspettative. Marchio potente, risorse solide, ambizione chiara. Ma la Formula 1 non è un poster da showroom. È un ambiente che seleziona. E, oggi, il punto che fa la differenza non è il nome sul cofano: è ciò che vibra sotto.

Binotto lo ha detto senza drammatizzare. Il tallone d’Achille è tecnico, concreto, misurabile. Non parliamo di aerodinamica o livrea. Parliamo di motore-ibrido, di come si generano e si gestiscono i cavalli. Il cuore del progetto. E, soprattutto, di quanto tempo serve per farlo respirare al ritmo giusto.

Perché il gap era prevedibile

Il regolamento 2026 cambia la musica. Niente più MGU-H, più enfasi sull’energia elettrica e un equilibrio vicino al 50/50 tra parte termica e ibrida. Si useranno carburanti sostenibili. L’unità dovrà essere più efficiente, non solo più potente. Chi è in pista dal 2014 porta con sé un decennio di errori corretti, banchi prova ottimizzati, modelli software maturi. Questa eredità pesa.

E qui entra l’osservazione di Binotto: il divario di una nuova arrivata, nella power unit, è grande per definizione. Non esistono scorciatoie credibili. Anche 20 cavalli in meno — numeri non pubblici, sia chiaro — oggi valgono decimi pesanti sul giro. Ma non è solo potenza. È la sincronia tra turbo, MGU-K, batteria e mappature. È la capacità di recuperare energia in frenata e restituirla pulita, senza buchi. È l’affidabilità: un solo componente fragile spegne tutto il resto.

Audi ha investito. A Neuburg i banchi girano, a Hinwil si prepara il telaio. È un impianto serio, con ingegneri di valore. Ma la F1 ti chiede correlazione: ciò che vedi al banco deve ritrovarsi in pista. E gli avversari — Ferrari, Mercedes, Honda, il progetto Red Bull-Ford — non aspettano. Mentre tu impari, loro migliorano.

La parte più ruvida, spesso invisibile, è culturale. Un team deve spegnere l’ego e ascoltare i dati, anche quando sono scomodi. Lì si colma il buco tra “quasi” e “funziona”.

Cosa può fare Audi adesso

Serve una tabella chiara: priorità, scadenze, responsabilità. Primo: l’efficienza ibrida. Spremere il MGU-K senza surriscaldare, allungare i picchi di erogazione, ridurre le perdite della batteria. Secondo: la finestra del turbo. Con l’abolizione della MGU-H, la gestione della risposta diventa arte finissima. Terzo: la robustezza. Ogni chilometro affidabile in prova vale più di una trovata brillante.

Sembra asciutto, ma è anche umano. Notti a banco, prove a carico variabile, stessi cicli ripetuti finché la curva non si appiattisce. Ogni cavallo in più, oggi, costa settimane. Ogni cavallo stabile, mesi.

Qui la lettura di Binotto è utile perché toglie l’alibi del “vedremo”. La F1 è presente continuo: o colmi il vuoto ora, o il vuoto diventa struttura. Eppure il quadro non è cupo. Con un percorso coerente — software, recupero, integrazione col telaio e un lavoro ossessivo sui transitori — il salto è possibile. Non rapido, non indolore. Possibile.

I numeri precisi sul gap? Non ci sono dati pubblici affidabili. Ed è onesto dirlo. Ma c’è un test infallibile: quando la macchina esce e il pilota apre il gas in fondo al rettilineo. Lì capisci se la promessa del progetto è diventata spinta. E lì, nel rumore che sale, ognuno di noi riconosce se crede davvero alla propria sfida. Tu, al semaforo verde del 2026, che suono speri di sentire?