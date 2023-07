F1, nuovo attacco a Leclerc ed alla Ferrari: dalla Spagna è guerra aperta

Charles Leclerc è uno dei maggiori talenti della F1 moderna, ma in Spagna vogliono che Carlos Sainz venga preferito in Ferrari.

In Ferrari sembra essere scoppiata una sorta di faida, che ,vagita, se ce ne fosse ancora bisogno, le acque della squadra più blasonata dell’intera F1. Infatti, Carlos Sainz e Charles Leclerc, che in questi anni si sono sempre rispettati e dichiarati buoni amici, sembrano essere arrivati ad un punto di rottura. In quel di Silverstone, lo spagnolo ha attaccato il comportamento del compagno in qualifica, ed è ormai ossessionato dall’arrivargli davanti a fine gara.

Per il figlio d’arte sembra essere l’unica cosa che conta, senza pensare al fatto che, in un momento di crisi come questo per la Ferrari, occorra fare fronte comune senza inventarsi nuovi problemi. Leclerc, dal canto suo, è sempre stato molto rispettoso nei confronti del compagno di squadra, ma anche lui a Silverstone ha alzato i toni.

In F1 il compagno di squadra è sempre il primo avversario, ma ci sono situazioni e situazioni. La Ferrari di oggi non è la Mercedes di Nico Rosberg e di Lewis Hamilton, né tantomento la McLaren-Honda di Ayrton Senna e di Alain Prost, squadre che dominavano la scena.

La Ferrari odierna è un team perdente, che ha una monoposto la quale rappresenta la quarta forza in griglia, ed occorre uscire in fretta da questa fase per cercare di tornare a giocarsi posizioni importanti. La faida tra compagni di box, di certo, non è la cosa che serve.

Lentamente, Frederic Vasseur sta dando i gradi di capitano a Leclerc, ciò che non era affatto accaduto sotto la gestione di Mattia Binotto. Anche il team radio rifilato a Sainz in Austria, quando gli è stato chiesto di non attaccare Leclerc, in tal senso, è una prova evidente di questa decisione.

F1, l’ex pilota spagnolo attacca la Ferrari e Leclerc

La Ferrari ha uno dei suoi più grandi nemici in questo momento nella stampa spagnolo, che dai tempi di Fernando Alonso ha iniziato ad interessarsi alla F1. Da ormai diversi mesi, sono in corso attacchi a Charles Leclerc ed alla Rossa, che dovrebbe, secondo i media iberici, favorire Carlos Sainz.

In un’interivsta riportata da “Marca“, a fare la voce grossa ci ha pensato Lucas Ordonez, ex pilota che ha all’attivo anche qualche partecipazione alla 24 ore di Le Mans. Lo spagnolo non le ha mandate a dire, alimentando una faida che sta interessando tutto il mondo della F1.

Ecco le sue parole: “Fino a quando non è arrivato Sainz in Ferrari, Leclerc aveva sempre vinto tutto, battendo sempre il proprio compagno di squadra. Tutto ciò è avvenuto sin da quando ha debuttato nei kart, per poi stravincere sia in GP3 che in Formula 2. Era il classico ragazzo prodigio, ma molto velocemente, ci dimentichiamo che sia quest’anno che nel 2021, Sainz gli è davanti nella classifica del mondiale. La pressione in Ferrari è molto forte, ed io credo che ci voglia maggior rispetto e più riconoscimento da parte del team“.