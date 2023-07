La Red Bull pensa ad un nuovo pilota? Il nome sul taccuino stupisce

In casa Red Bull proseguono le porte girevoli, ed ora c’è già una nuova tentazione. Ecco chi è l’obiettivo di mercato.

La Red Bull ha appena comunicato una decisione clamorosa, ma che, conoscendo i personaggi coinvolti, può anche non lasciare troppo sorpresi. Helmut Marko, stanco dello scarso rendimento di Nyck De Vries sull’AlphaTauri, ha deciso di cambiare tutto, riportando in macchina Daniel Ricciardo.

Per l’australiano si tratta del ritorno in F1 come pilota titolare dopo mezza stagione di pausa, considerando che la McLaren lo aveva licenziato alla fine dello scorso anno per far spazio al connazionale Oscar Piastri. Ancora una volta, il dottor Marko non si è fatto scrupoli, stroncando la carriera di un pilota che ha comunque vinto il mondiale di Formula E con la Mercedes, che forse aveva bisogno di maggiore tempo per far emergere le proprie qualità.

Tuttavia, ormai sappiamo molto bene che le cose in Red Bull funzionano così, e si ha davvero poco tempo per mostrare quanto si vale realmente. Nelle ultime ore, sono emersi altri rumors molto interessanti, che riguardano il destino di un altro pilota, che è finito sul taccuino della squadra campione del mondo.

Red Bull, ora l’obiettivo è Lando Norris

La Red Bull, e questa volta parliamo di team ufficiale, ha un altro problema piloti da risolvere, che riguarda Sergio Perez. Il messicano ha avuto un ottimo inizio di stagione, vincendo in Arabia Saudita ed in Azerbaijan, imponendosi anche nella Sprint Race di Baku. Tuttavia, è in seguito sparito dai radar, e nelle ultime cinque gare non è mai entrato in Q3.

Sul podio, da Miami in avanti, ci è andato solamente in Austria dove ha chiuso terzo, e non è neanche più tanto sicuro del secondo posto nel mondiale piloti, visto che Fernando Alonso e Lewis Hamilton mirano a chiudere il gap. Tra i protagonisti di Silverstone c’è stato un grande Lando Norris, e pare essere proprio il britannico il prossimo obiettivo di mercato.

Il grande secondo posto ottenuto al volante di una McLaren rivitalizzata ha fatto parlare molto, e secondo le varie indiscrezioni circolate nel paddock di Silverstone, pare che sia già avvenuto un incontro tra Helmut Marko ed il manager di Norris, ovvero Mark Berryman. Il meeting sarebbe avvenuto proprio nel paddock del tracciato britannico.

Il super-consulente della Red Bull è molto attratto dal talento inglese, che però ha un contratto con la McLaren che scadrà alla fine del 2025. Va detto che la squadra diretta da Andrea Stella è cresciuta molto, e l’obiettivo è quello di riuscire, in un domani non troppo lontano, a competere stabilmente con i top team.

Perez, al momento, non viene sostituito solo per mancanza di alternative, altrimenti non avrebbe ancora la possibilità di gareggiare con la RB19. Nei prossimi mesi, la situazione mercato si delineerà al meglio, e siamo sicuri che Marko ci sorprenderà ancora. Checo è ora il pilota sulla graticola per eccellenza nella massima formula.