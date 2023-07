Cosa fa oggi la famiglia Lamborghini? Ecco dove sono impegnati i membri

La famiglia Lamborghini ha costruito un impero, ed oggi vi parleremo della fine che hanno fatto i membri. Una è famosissima.

Il marchio Lamborghini è uno dei più amati di tutto il settore , automotive, e su questo non c’è alcun dubbio. Proprio in queste ore, sono stati tolti i veli alla LMDh che prenderà parte alla 24 ore di Le Mans ed al FIA WEC nel 2024 con il team Iron Lynx, la SC63, con le due lettere che stanno a significare la Squadra Corse.

Si tratta di un programma davvero molto interessante, e che ci permetterà di vedere, finalmente, una sfida al vertice tra il marchio del Toro e la Ferrari, due case tra le quali non è mai corso buon sangue. La sfida sarà estrema nel mondiale endurance, con tanti altri marchi coinvolti e che si daranno battaglia.

La Lamborghini, intanto, prosegue la sua transizione verso il green, e dopo la prima plug-in ibrida della sua storia, ovvero la Revuelto, è pronta per adottare la tecnologia PHEV anche sul Suv Urus, che poi diventerà elettrico nel 2029, e sarà la prima auto del Toro del tutto ad emissioni zero.

Il mito della Lambo è nato tantissimi anni fa, ed ora vi diremo cosa fanno oggi i membri di questa ricchissima famiglia. Senza dubbio, anche coloro che non seguono il mondo delle corse e dei motori in generale sapranno almeno l’esistenza di una famosissima membra oggi molto amata.

Lamborghini, ecco cosa fanno oggi i membri della famiglia

La più famosa dei membri della famiglia Lamborghini è senza dubbio Elettra, oggi famosa cantante e che ha preso parte anche a Sanremo. Si tratta della figlia di Tonino, che sarebbe, a propria volta, il figlio del fondatore Ferruccio, ed è anche la sorella di un suo omonimo, che fa il motociclista.

Suo padre Tonino è molto celebre ed è attualmente in pensione, avendo 75 anni di età, ma segue comunque da vicino le vicende della casa automobilistica, mentre Ferruccio, lo storico fondatore, è scomparso il 20 febbraio del 1993 in quel di Perugia, capoluogo dell’Umbria, spegnendosi per un infarto.

Meno nota di Elettra, ma comunque molto seguita dai giovani e dalla cronaca rosa è Ginevra Lamborghini, la sorella della cantante, ed anche lei è molto attiva nel mondo della musica, anche se fino ad oggi non ha avuto la stessa fortuna di colei che l’ha preceduta.

Dunque, al giorno d’oggi tutte le attenzioni sono per Elettra, e c’è da dire che la casa automobilistica non è più quella di un tempo, quasi a gestione familiare, ma è ormai in mano all’Audi. Tanto per farvi capire, il CEO si chiama Stephan Winkelmann, ma la passione è sempre la stessa.

Ora tutti sono curiosissimi di scoprire quello che sarà il potenziale della casa di Sant’Agata Bolognese alla 24 ore di Le Mans, e siamo sicuri che anche il grande Tonino, se fosse ancora in vita, avrebbe apprezzato il programma nel mondo dell’endurance, a cui anche lui aveva ambito.