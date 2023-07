Trasforma un vecchio aereo abbandonato: ora ci ricava una fortuna

Una persona ha deciso di acquistare un aereo che ormai era a fine carriera, ed è riuscito a cambiarlo in tutto e per tutto.

Oggi vi parleremo di una storia molto curiosa, che non vede protagonista un’auto, ma un aereo che ha dell’incredibile. Il mezzo in questione è un Boeing 737, velivolo di linea che ha effettuato il suo primo volo nel 1967, ma che è ancora oggi attivo grazie ad alcune compagnie, che usano ovviamente le sue versioni più recenti.

L’aereo è il mezzo di trasporto più importante del mondo, perché collega dei paesi lontanissimi tra di loro in poche ore. Negli ultimi tempi, è diventato molto costoso per la gran parte della popolazione, che in una vita fatta di rincari e spese importanti, non è di certo facilitata a partire ed a sborsare cifre così elevate.

A questo punto, è bene introdurvi l’argomento odierno, che riguarda proprio un Boeing 737. Questo mezzo molto usato è stato trasformato da un uomo che lo ha acquistato in un qualcosa di molto diverso rispetto alla sua destinazione d’uso originale, ma che sembra aver dato i risultati sperati. Scopriamo cosa è cambiato.

Guardate cosa è successo a questo aereo

Steve Northam è un nome che non vi dirà molto, ma siamo sicuri che diventerete dei suoi fan quando scoprirete cosa è riuscito a fare. Si tratta di un imprenditore britannico, che qualche tempo fa ha pagato la cifra di 5.000 sterline per acquistare la parte frontale di un aereo che era ormai fuori uso, ma per uno scopo ben preciso.

Infatti, acquistare una parte di un velivolo è una mossa che non pare avere molto senso, ma il nostro amico aveva già in mente un piano geniale. L’aereo è del 1968 e questa sua parte anteriore è stata acquistata su eBay, per una cifra neanche troppo elevata viste le sue dimensioni.

Il suo obiettivo, poi raggiunto, era quello di trasformarlo in un BnB, facendolo diventare una sorta di casa a tema aviazione. I lavori dell’imprenditore sono durati per circa 3 mesi, e si è occupato di questa rivoluzione nel West Sussex, nel Regno Unito, lavorando tutti i giorni a cavallo tra il 2022 ed il 2023. Si è occupato della pittura, della sistemazione degli infissi, dei pavimenti e di tutto il resto, cambiandolo in ogni suo dettaglio, e lo ha dotato anche di tutte le comodità che ci sono di solito in un’abitazione.

Infatti, lo ha dotato di angolo cottura, WI-FI, Smart TV, Xbox ed una pompa di calore, utile per controllare al meglio le temperature sia nei mesi estivi che in quelli invernali. Stiamo parlando di un vero e proprio colpo di genio, ed ha ribattezzato l’aereo “Marvell High Club“, dal nome del limitrofo Marvell Zoo.

Chiunque avesse voglia di provarlo e di dormirci dentro, dovrà sborsare la cifra di 150 sterline a notte, ed è possibile prenotarlo su AirBnb. Qui siamo comunque davanti ad un vero e proprio colpo di genio, e sul suo canale YouTube, ha anche caricato il video postato in alto per mostrarlo.