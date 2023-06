Quando conviene un finanziamento auto? Tutti i casi in cui va fatto

L’acquisto di un auto rappresenta una spesa complessa da affrontare, ed oggi capiremo se e quando c’è da fare un finanziamento.

Il mercato delle quattro ruote non vive un periodo facile, e per i normali cittadini, acquistare un’auto è diventato un grosso problema. Infatti, pagare per intero una vettura è una spesa troppo grossa da sopportare, soprattutto in un momento come quello attuale, dove ci sono continui rincari, ed in cui anche gli alimenti principali hanno raggiunto delle cifre sin troppo alte.

Dunque, sempre più spesso, ma si può tranquillamente dire nella quasi totalità dei casi, si ricorre all’acquisto dell’auto tramite un finanziamento, anche se sarebbe più corretto parlare di vari finanziamenti. Infatti, ne esistono di diversi tipi e con più formule, tra le quali potete scegliere quello che più vi fa comodo.

Quello più comune è quello legato al prestito personale. Si richiede un prestito ad una banca o ad un istituto finanziario, con il quale pagare il veicolo, per poi restituire, tramite una rateizzazione, il denaro all’ente che ve li ha prestati per formalizzare l’acquisto. Il vantaggio è legato alla flessibilità del pagamento, ma ci sono anche degli svantaggi come gli ampi tassi di interesse che esso può imporre.

C’è poi l’opzione del prestito finalizzato, ovvero di un pagamento rateale. I pagamenti mensili, da parte del cliente, vengono effettuati direttamente al venditore, senza dover passare per un prestito tradizionale, con l’istituto di credito che riceve l’intera somma, ed anche questo è un metodo molto utilizzato.

Esiste poi il leasing, che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede. In questo caso, si stipula un contratto con una società di leasing, che compra la vettura e poi la affitta all’automobilista. Si paga un canone mensile, ed al termine del contratto, si può scegliere se riscattare il mezzo o se restituirlo, pagando o meno una maxi-rata finale.

Auto, ecco quando conviene fare un finanziamento

Se si vuole acquistare un’auto e si ha la liquidità disponibile, è sempre bene acquistarla pagando subito la cifra corretta, senza ricorrere ai finanziamenti. Infatti, così facendo si paga la cifra di listino esatta, evitando quelli che sono gli alti tassi di interesse, che soprattutto negli ultimi tempi, stanno aumentando a dismisura. In un periodo di crisi come questo, è sempre più raro trovare qualcuno che sia disposto a spendere così tanto in una volta sola.

Il finanziamento conviene dunque a coloro che non dispongono di una cifra così alta tale da potersi permettere il diretto acquisto di un’auto, ma fate sempre attenzione. Come vi abbiamo già detto, i tassi di interesse, al giorno d’oggi, sono molto elevati, e c’è il rischio di pagare il veicolo ben più rispetto al suo prezzo di listino.

Un buon vantaggio in questi ultimi mesi è dato dai tanti incentivi statali, regionali o locali, che soprattutto per le vetture ibride ed elettriche stanno consentendo un netto calo dei prezzi. Staremo a vedere se questo sarà sufficiente per aumentare le vendite e per svecchiare il nostro parco dei veicolo.