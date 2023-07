Albon conteso da Ferrari e Red Bull: ecco chi potrebbe saltare a Maranello

Alexander Albon potrebbe rientrare nell’universo Red Bull Racing, ma persino in casa Ferrari hanno pensato a lui per il futuro. Ecco chi inizia a tremare.

Fare un passo indietro, a volte, serve per farne due in avanti. Quando Alexander Albon fu appiedato dalla Red Bull Racing in favore di Sergio Perez, alla fine del 2020, sembrava l’ennesimo driver bruciato dal sistema spietato di Helmut Marko. Il thailandese rimase nel team austriaco come reverse driver nel 2021.

Al volante della Red Bull, nei test con le gomme Pirelli da 18 pollici, diede il suo apporto, lanciandosi contestualmente al volante nell’Indycar e nel DTM. Albon, insieme al giovane pilota dell’Academy RB Liam Lawson, disputarono alcune gare al volante delle Ferrari 488 GT3 Evo del team piacentino AF Corse. I risultati furono soddisfacenti, riaprendo nuovi spiragli all’inglese di origini thailandesi. L’8 settembre 2021 la Williams confermò Albon come suo pilota ufficiale per la stagione 2022 di Formula 1 al posto di Latifi.

Il team Red Bull Racing decise di liberare il suo pilota, dandogli l’opportunità di rientrare nel circus, lasciandosi una porta aperta per il futuro. A Melbourne, al terzo Gran Premio, Alex ha registrato il primo punticino con la Williams, arrivando al decimo posto. Nel Gran Premio di Gran Bretagna Albon per un contatto al via con Sebastian Vettel fece un incidente violento contro un muro, finendo in ospedale per dei controlli.

A Spa Francorchamps riuscì ad entrare in qualifica nella top 10, ottenendo un altro punticino. A Monza ebbe un problema per un attacco di appendicite, ben sostituito da Nyck De Vries che andò a punti. Si sottopose ad una operazione all’Ospedale San Gerardo di Monza. Albon chiuse la scorsa stagione al diciannovesimo posto assoluto con un bottino di 4 punti.

Si aprono le porte di un top team per Albon

Il thailandese ha già ottenuto 7 punti nel 2023 su una Williams tutt’altro che indimenticabile. Appare, paradossale, che la Red Bull Racing sia di nuovo sulle sue tracce. Max Verstappen, ovviamente, non è in discussione. Albon potrebbe sostituire, eventualmente, Perez. Quest’ultimo sta facendo una pessima figura rispetto al bicampione del mondo. Chiunque, probabilmente, farebbe fatica al fianco di un fenomeno come Max Verstappen.

La Red Bull potrebbe ripuntare su un giovane della sua scuola, appiedando il messicano al termine della stagione. De Vries e Ricciardo non hanno molte chance di affiancare il figlio d’arte di Jos. La Ferrari, invece, potrebbe scegliere Albon per il dopo 2024. Sainz e Leclerc hanno un contratto sino al termine del prossimo anno. Gli ultimi contrasti, tra l’altro, non stanno aiutando per niente la rinascita della Scuderia modenese.

Carlos Sainz ha fatto capire che vorrebbe continuare a correre con la squadra italiana. Leclerc sogna di vincere il mondiale con la Rossa, ma continuano ad esserci errori evitabili della squadra e problemi tecnici. Albon non porterebbe una esperienza superiore agli attuali driver. Sarebbe l’ennesima scommessa, come avvenuto nel 2021 con lo spagnolo. La Rossa avrebbe bisogno di un campione navigato, ma in tal senso i nomi scarseggiano. L’età avanzata di Alonso ed Hamilton e i ritiri degli ultimi anni di altri campioni hanno limitato le chance.