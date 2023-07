F1, GP Silverstone: Max Verstappen suona la sesta sinfonia, notte fonda per la Ferrari

Il bicampione del mondo, Max Verstappen, ha festeggiato il sesto trionfo consecutivo in F1, primo in carriera a Silverstone. Sul podio Lando Norris su McLaren e Lewis Hamilton su Mercedes.

Max Verstappen ha vinto ancora, dopo aver marcato una splendida pole. Il suo compagno di squadra, per la quinta gara consecutiva, non si è qualificato in Q3. A Silverstone è scattato dalla quindicesima posizione. Le McLaren si sono battute con due punte. L’unico driver della top 10 ad aver scelto per una partenza sulla soft è stato George Russell.

Le nuvole minacciose hanno fatto temere una pioggia incessante sul tracciato inglese. Le Ferrari sono partite all’attacco delle McLaren. Sir Lewis Hamilton è il pilota con il maggior numero di successi in Inghilterra e ben 480mila persone hanno partecipato a questa edizione.

Dalla prima piazzola il #33, oggi numero 1 della griglia, non è riuscito a difendersi dall’attacco della McLaren di Lando Norris. Oscar Piastri ha insidiato alla Copse il driver della Red Bull Racing. Nel panino papaya il figlio d’arte di Jos ha gestito la situazione più difficile della stagione. L’olandese non si aspettava di poter insidiato dalle due frecce orange. Al quarto posto Leclerc ha provato a gestire le mescole, davanti a Russell e Sainz.

Fernando Alonso e Lewis Hamilton, nelle primissime battute, del Gran Premio si sono dati battaglia. L’anglocaraibico non è partito bene, perdendo posizioni. Charles Leclerc ha fatto fatica a tenere il passo, nella prima fase di Norris, Verstappen e Piastri. La trazione della McLaren è risultata eccezionale, ma al quarto giro con l’utilizzo del DRS, la RB19 ha, ancora una volta, fatto la differenza nel confronto con i competitor.

F1, che battaglie a Silverstone

Al quinto giro Max si è preso la prima posizione, senza pietà, superando agilmente l’inglese della McLaren. Lewis Hamilton è salito in settima posizione, dopo un bel sorpasso al rivale storico Fernando Alonso. Nelle retrovie Perez ha fatto una tremenda fatica per risalire, alle fine, al sesto posto. Max Verstappen non ha fatto il vuoto, come di consueto, tendendo un buon ritmo ma non sensazionale come nelle precedenti uscite.

Norris ha commesso un errore a spalancare la porta all’olandese, perché il suo ritmo non è stato di molto inferiore. Al muretto della squadra inglese hanno deciso di congelare le posizioni tra compagni di squadra. Leclerc è stato il primo dei top driver a fermarsi per il cambio gomme, scegliendo le mescole hard. Una scelta che si è rivelata troppo anticipata rispetti ai competitor.

Leclerc ha approfittato della VSC per l’avaria alla PU della Haas per poi passare alle medie. Con la SC sono rientrati ai box tutti per il secondo cambio gomme. Hamilton ha così preso la terza posizione, davanti a Piastri. Lewis, alla ripartenza dopo la SC, ha provato a sorprendere anche il connazionale della McLaren ma Norris si è difeso alla grande. Ferrari ha sbagliato le strategie. Sainz, sulle hard, è crollato al decimo posto. Leclerc ha chiuso nono. Verstappen ha festeggiato ancora in F1 e nessuno sembra in grado di fermarlo.