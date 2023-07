Verstappen mette paura agli avversari: il suo dominio è inarrestabile

Max Verstappen comanda il venerdì di prove libere del GP di Silverstone, anche se c’è una piccola variabile che lui ha menzionato.

Il venerdì di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna ha regalato diverse sorprese, ma non per ciò che riguarda il primo della classe. Davanti a tutti c’è sempre lui, ovvero Max Verstappen, che ha primeggiato con la sua Red Bull girando in 1’28”078 con la gomma Soft, anche se il margine su chi lo insegue è molto basso.

Dietro al campione del mondo c’è infatti la Ferrari di un pimpante Carlos Sainz, che ha pagato solamente 22 millesimi, confermando che la SF-23 si è avvicinata molto alle performance della RB19, almeno per ciò che riguarda il giro secco. Non abbiamo la conferma, in tal senso, da Charles Leclerc.

Il monegasco è stato purtroppo fermato da un guasto che pare aver colpito la sua batteria, cosa che preoccupa e non poco. Infatti, a causa dei guasti che c’erano stati in Bahrain, Leclerc ne ha già cambiate due, ed un’altra rottura lo porterebbe a scontare una penalità in griglia.

Verstappen, dunque, pare avere la strada spianata verso la vittoria, con un ritmo messo in mostra nel venerdì che è insostenibile per tutti. Sergio Perez, ancora una volta, non riesce a stargli dietro, e si è preso quattro decimi sulla RB19 gemella, dietro ad un nome insospettabile.

Davanti a Checo c’è infatti la Williams di Alexander Albon, con Logan Sargeant quinto a conferma del gran lavoro fatto dal team britannico. Tuttavia, c’è sicuramente di mezzo un maggior utilizzo della power unit Mercedes, perché altrimenti, un passo in avanti così grande non si spiegherebbe.

Verstappen, ecco le sue parole alla fine del venerdì

Max Verstappen ha comandato sia la prima che la seconda sessione di prove libere, imponendo un passo diverso rispetto alla concorrenza. Come ormai ci ha abituato a fare, il figlio di Jos ha girato con tempi identici di giro in giro sul long run, impressionando per costanza di rendimento.

L’espressione del campione del mondo nel paddock dopo le libere era tutta un programma, visto che nel suo sguardo si vede ormai una soddisfazione costante, ben sapendo che nessuno è in grado di avvicinarlo. Ecco cosa ha detto in un’intervista riportata da “Motorsport.com“.

Ecco le sue parole: “Per noi è stata una giornata molto positiva, all’inizio si scivolava molto, ma credo che ciò sia dovuto anche al fatto che stiamo girando con pressioni delle gomme molto alte. Ciò è uguale per tutti, ma complica il lavoro soprattutto quando si affrontano le curve a bassa velocità“.

Verstappen ha aggiunto: “Nel complesso, la nostra macchina si è comportata molto bene, sia in termini di giro secco che di passo gara, come si è visto quando abbiamo provato il long run. Vogliamo comunque fare qualche miglioramento sulla macchina, ma ci sarà da vedere anche ciò che accadrà con il meteo. Per essere la prima giornata di lavoro comunque non possiamo lamentarci, e vogliamo continuare a crescere in questo modo“.