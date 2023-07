WEC Monza, Qualifiche: la Toyota è in pole position, Ferrari beffata

Le qualifiche del FIA WEC andate in scena a Monza assegnano la pole position alla Toyota di Kobayashi. Secondo Fuoco con la Ferrari.

Per la Ferrari era tutta pronta la festa, ma i tifosi si augurano che essa sia solo rimandata alla gara di domani. La quinta qualifica stagionale del FIA WEC ha infatti visto prevalere la Toyota, che con il velocissimo Kamui Kobayashi si è presa il primo posto. Il giapponese, al volante della GR010 Hybrid #7 ha girato in 1’35”358, beffando per un nulla la prima delle 499P.

Ancora una volta, a fare la differenza in positivo in AF Corse ci ha pensato Antonio Fuoco, che ha chiuso a soli 17 millesimi dal giapponese, ma senza riuscire a replicare le pole position di Sebring e Le Mans. Il terzo tempo è della Toyota che è in testa al mondiale, la #8 con Brendon Hartley.

A completare la seconda fila non troviamo l’altra Ferrari, quella che contende il titolo del WEC alla casa nipponica, ma la Peugeot 9X8 #93 con Jean-Eric Vergne, con la vettura francese che si conferma in gran forma su questa pista, anche grazie al cambiamento del BoP.

Al quinto posto c’è un’altra sorpresa, visto che troviamo la Cadillac #2 di Alex Lynn, mentre Antonio Giovinazzi non è andato oltre il sesto tempo con la #51, che dovrà cercare di recuperare sin da subito in gara. Disastrosa la giornata delle Porsche, che sia con le vetture ufficiali che le private è molto indietro, in ottava, nona, decima e dodicesima posizione.

WEC, in LMP2 primeggia Kubica con WRT

La classe LMP2 del FIA WEC è sempre molto combattuta, ed in quel di Monza è stato Robert Kubica a dettare legge, sull’Oreca 07 Gibson #41 del team WRT. Il polacco ha girato in 1’39”354, rifilando oltre tre decimi alla Jota #28, affidata al velocissimo Pietro Fittipaldi.

Buona la qualifica di United Autosports, con la #22 di Phil Hanson che si è aggiudicata la terza piazza, davanti a Gabriel Aubry sulla #10 di Vector Sport. Quinta la #34 dell’Inter Europol Competition, la sorpresa del WEC di quest’anno e vincitori di Le Mans con Albert Costa. Settima la prima delle Prema, la #63 con Doriane Pin.

GTE AM, la pole position va a Sarah Bovy sulla Porsche

Il FIA WEC riserva emozioni anche in GTE AM, dove la pole position è andata alla Porsche 911 RSR #85 dell’Iron Dames, che grazie a Sarah Bovy si piazza davanti a tutti girando in 1’47”632. Si tratta della seconda partenza al palo di fila per il terzetto di ragazze a Monza, che però lo scorso anno gareggiavano con la Ferrari.

La prima fila è completata dall’Aston Martin #25 dell’ORT By TF affidata ad Ahmad Al Harthy. Terza un’altra Porsche, la #77 di Christian Ried. La prima delle Ferrari è in quarta pizza, la #83 del Richard Mille AF Corse con Luis Perez Companc. La Corvette che è ad un passo dal titolo mondiale è solo sesta con Ben Keating. Alle 12:30 di domani la partenza della gara.