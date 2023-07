Chi è la moglie di Lapo Elkann? Scopriamo tutto su di lei

Lapo Elkann si è sposato da qualche tempo con la sua compagna di lunga data, ed ora vedremo di chi si tratta.

Uno dei personaggi più discussi del nostro paese è e resta Lapo Elkann, il nipote dell’avvocato Gianni Agnelli e figlio di Alain Elkann e Margherita Agnelli. La sua figura è legata a molte situazioni estreme, anche per cause legate all’alcol ed alla droga, ma lo conosciamo anche per altri aspetti.

Ad esempio, Lapo Elkann è probabilmente il primo tifoso della Ferrari e della Juventus, compagini per le quali nutre una passiona sfegatata. Per chi non lo sapesse, da meno di due anni Lapo si è sposato, trasferendosi in Portogallo. Ecco chi è sua moglie e cosa fa nella vita.

Lapo Elkann, ecco chi è sua moglie

La moglie di Lapo Elkann si chiama Joanna Lemos, ed è un ex pilota di rally portoghese, con il quale è convolato a nozze il 7 ottobre del 2021. Il matrimonio è stato celebrato nel quasi totale anonimato, ed è stato riservato a pochi intimi, mentre in molti, considerando il tipo di personaggio, si sarebbero potuti attendere una cerimonia molto in grande.

Lapo ha invece scelto la via della semplicità, per sposare una donna di cui si è sempre dichiarato molto innamorato. Joanna Lemos è l’abbreviazione del nome completo della moglie del rampollo di casa Agnelli, ovvero Joana Mascarenhas de Lemos, che ha attualmente 50 anni di età.

Il suo nome divenne famoso in Italia nel 2020, proprio perché in quel periodo venne resa nota la sua relazione con Lapo Elkann. La curiosità, riguardo al giorno del matrimonio, è che si sono sposati nel giorno del compleanno del ricco imprenditore, che compiva 44 anni al momento delle nozze.

Joanna è nata il 24 aprile del 1973 ed è del segno zodiacale del Toro, e la sua città natale è Lisbona, la capitale del Portogallo, dove ha vissuto per quasi tutta la sua vita. La sua grande passione, sin dalla tenera età, è quella dello sport, e gioca a tennis, fa nuoto e ginnastica sin dai 6 anni di vita.

Tuttavia, poco dopo venne fuori il suo grande amore per il mondo dei motori, iniziando con le mini-moto, per poi iniziare a pensare alle auto. La Lemos è diventata così pilotessa di rally, ed ha corso in macchina sino al 2006, quando si è poi dedicata all’organizzazione di eventi ed all’attività di management impegnata nel sociale.

Proprio in questo ambito ha conosciuto il suo amato Lapo nel 2020, e dopo poco più di un anno di fidanzamento, i due hanno deciso di convolare a nozze. Va specificato che per la donna non si trattava del primo matrimonio, visto che ne aveva vissuto uno durato ben 18 anni.

Il suo primo marito è stato Manuel Reymaro Nogueri, con il quale ebbe due figli, Tomas e Martin. Oggi sono due adolescenti che pare abbiano un ottimo rapporto con la loro madre, ed il matrimonio, che si era celebrato nel 1996, si è concluso nel 2014. Lapo le ha ridato un nuovo amore.