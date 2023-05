Dove ha fatto il militare Lapo Elkann? Non ci crederete a cosa gli accadde

Lapo Elkann, nonostante la sua ricchezza, ha dovuto fare il militare come tutti nella sua giovinezza. Ecco dove prestò servizio.

Nella giornata di oggi, ci occuperemo di un argomento molto curioso, che è legato ad uno dei personaggi più stravaganti degli ambienti dell’alta società e dell’imprenditoria italiana. Il suo nome è Lapo Elkann, ovvero il figlio di Alain e Margherita Agnelli, la sorella di Umberto e Gianni, detto l’Avvocato, due dei più grandi dirigenti d’azienda che l’Italia abbia mai conosciuto nel corso della sua storia.

Lapo è il fratello di John, presidente della Ferrari, ed in questi giorni non sono mancate discussioni per lo scarso rendimento della Scuderia modenese in F1. Infatti, c’è grande delusione da parte del rampollo della famiglia Agnelli per l’inizio da incubo del 2023, in cui non è arrivato neanche un podio, ma anche per le voci relative al futuro di Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Lapo Elkann ha avuto una vita complessa per via delle sue varie dipendenze, ma se c’è una cosa che nessuno gli può togliere, è la passione per la Juventus e la Ferrari. Oggi vi sveleremo un dettaglio curioso della sua giovinezza, ovvero il servizio militare, che fu obbligato a svolgere come tutti.

Lapo Elkann, ecco dove fece il militare

Un racconto molto interessante che riguarda la vita militare di Lapo Elkann è comparso sulle colonne del “Giornale di Vicenza“, dove è presente un articolo davvero curioso. Il pezzo è a firma di Federico Murzio, che incontrò proprio il giovane rampollo della famiglia Agnelli, il quale voleva passare in incognito per ovvi motivi.

L’esperienza di Lapo Elkann al servizio militare è risalente al biennio 1999-2000, quando aveva appena 22 anni. All’epoca, il figlio di Alain Elkann e Margherita Agnelli aveva 22 anni e stava terminando i propri studi presso l’European Business School. Lapo arrivò dunque a Belluno, e transitò per l’infermeria per la classica visita medica.

Si trattava del 16° Reggimento alpini, e l’autore dell’articolo poi ha spiegato che all’epoca in pochi associavano il nome Elkann agli Agnelli. Tuttavia, il Murzio seguiva spesso le faccende dei grandi e potenti d’Italia, e si era imbattuto in una puntata di “La settimana di Indro Montanelli” su Telemontecarlo, un appuntamento che si teneva la sera ed in cui, in alcune occasioni, era presente anche il padre di Lapo e John.

Murzio ebbe dunque una chiacchierata con Lapo, che dovette rispondere in maniera affermativa alla domanda. A quel punto, in caserma, la voce si sparse in fretta, e sembrava star davvero simpatico a tutti. Lapo venne poi spostato al 2° Reggimento degli alpini, in quel di Cuneo, dove concluse il suo percorso e poi cominciò la sua vita come imprenditore e membro effettivo degli affari della sua famiglia.

Insomma, anche Lapo ebbe la sua vita militare, ma è ovvio che poi i suoi interessi erano ben diversi da tutti i suoi colleghi. Gli anni successivi, come detto, non furono così facili per il rampollo, che ebbe i suoi problemi tra dipendenze e cose simili. Per fortuna, almeno pare, le cose oggi sembrano essere andate in miglioramento, e ci auguriamo che Lapo possa vivere una vita serena.