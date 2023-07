Ferrari, lavaggio pazzesco per la Testarossa di Miami Vice: immagini folli

La Ferrari Testarossa è una delle più amate dai fan del Cavallino, ed oggi assisteremo al lavaggio di una sua versione strepitosa.

Di Ferrari meravigliose ed iconiche ne conosciamo molte, ed abbiamo perso il conto di quante siano visto che ne vengono sfornate di anno in anno. In questi giorni, sono stati tolti i veli alla nuova hypercar ibrida plug-in, ovvero la SF90 XX, una belva da 1.030 cavalli, alimentata da un motore V8 biturbo e da tre motori elettrici.

Per introdurre l’argomento odierno, occorre tornare molto indietro nel tempo, parlandovi di un gioiello che resta impresso nella memoria collettiva. Stiamo parlando della Testarossa, una berlinetta a motore centrale prodotta dal Cavallino tra il 1984 ed il 1996, e che ha avuto anche due evoluzioni, ovvero la 512 TR e la F512 M.

La presentazione avvenne al Salone dell’Automobile di Parigi del 1984, e divenne sin da subito l’erede della 512 BB. La linea della supercar di Maranello era di Pininfarina, con una coda ben allargata ed ampia, ed il motore era un 12 cilindri a V che sprigionava la potenza massima di ben 390 cavalli. Considerando che si parla di quasi quarant’anni fa, c’è da dire che non era niente male.

La Ferrari Testarossa, a differenza di molte altre creature del Cavallino, non aveva una versione Spider, ma ne venne comunque prodotta una, vera e propria spin-off, che utilizzava personalmente l’avvocato Gianni Agnelli. La Testarossa è entrata nel mito anche per un altro motivo, di cui ora vi parleremo.

Ferrari, ecco come cambia la Testarossa di Miami Vice

La Ferrari Testarossa è stata utilizzata nella famosissima serie televisiva Miami Vice, andata in onda tra il 1984 ed il 1989, ed era di colore bianco. La vettura fece il proprio debutto nella terza stagione, ed è stato uno dei motivi che ha contribuito a creare il mito di questa vettura.

Inizialmente, gli esemplari utilizzati avevano il colore nero, con interni bianchi, cromatura di cui venne poi ricoperto anche l’esterno. Tale decisione fu presa dal regista Michael Mann, per far sì che si potesse avere un miglior contrasto. Dunque, la Testarossa prese così parte a tantissimi episodi della serie, ed oggi vi mostreremo il suo lavaggio.

A differenza dei car wash che di solito vi proponiamo, in questo video, caricato sul canale YouTube “I AM Detailing“, viene attuato un trattamento di conservazione, per renderla sempre perfetta e non farla rovinare al passare del tempo. Il tutto inizia, ovviamente, con una bella lavata, visto che l’auto era ricoperta di sporcizia.

In seguito, iniziano tutti i classici passaggi per farla risplendere, che riguardano sia gli esterni che gli interni, con particolare attenzione alla zona dei cerchioni delle ruote. La Ferrari di colore bianco acquisce così una livrea perlata, che splende sempre di più con il passare dei minuti.

A questo punto, non intendiamo svelarvi altro, visto che queste immagini, come si suol dire, valgono il prezzo del biglietto. Per fortuna, c’è chi è esperto nell’occuparsi di questi capolavori e che sa come trattarli e mantenerli nel miglior modo possibile, ed oggi ne abbiamo una delle prove più evidenti. Vi auguriamo una buona visione.