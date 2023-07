Vuoi una Mazda 2 a prezzo contenuto? Ora c’è l’offerta che fa per te

La Mazda ha da poco presentato l’ultima versione della 2, ed ora vi parleremo di una versione speciale a prezzi ridotti.

Nel mese di febbraio, la Mazda ha presentato la nuova versione della piccola 2, che è ricca di ritocchi estetici e di altre piccole novità. La vettura aveva esordito in Giappone già qualche tempo fa, ed ora è arrivata in Europa con una carrozzeria rivista ed anche alcuni passi in avanti sul fronte degli interni.

La gamma dei motori è rimasta, invece, invariata, con un quattro cilindri 1.5 con sistema mild hybrid disponibile in due tipologie di potenza diverse, quello da 75 e quello da 90 cavalli. Il frontale ha una mascherina che possiamo definire a scacchiera, e con un paraurti anteriore che risulta essere più sportivo rispetto alla serie precedente.

Troviamo anche due nuove tinte per ciò che riguarda i colori, con la Mazda che ha aggiunto l’Aero Grey e l’Air Stream Blue, portando i colori che sono a disposizione della clientela a quota 11. Per ciò che riguarda gli allestimenti, ne troviamo ben quattro, e sono i seguenti: Centre Line, Exclusive Line, con l’aggiunta di due versioni speciali, la Homura e l’Homura AKA.

La Mazda sembra aver condotto davvero un ottimo lavoro su questo gioiellino, ma ora vi andremo a parlare di quelli che sono i prezzi e le offerte che vi mette a disposizione. Siamo sicuri che questa promozione farà al caso vostro, ma dovete fare in fretta perché non durerà a lungo.

Mazda, ecco quanto vi costerà questa vettura

Il periodo attuale è molto complesso per il mondo delle quattro ruote, a causa dei tanti aumenti sui costi della produzione, che si sono riflettuti anche sulle spese per la clientela. La Mazda, per lanciare al meglio la nuova 2, ha pensato ad una promozione speciale per voi, che non vi lascerà indifferenti.

Il prezzo base, tanto per ricordarlo, è di 19.000 euro per la versione da 75 cavalli Centre Line, ovvero la meno potente e con l’allestimento che possiamo definire più povero. Quella che costa più di tutte è la Homura Aka, abbinata al motore da 90 cavalli, ovvero quella più potente ed accessoriata.

Sul sito della Mazda, è apparsa una promozione molto vantaggiosa, che riguarda la versione da 75 cavalli, e che vi potrebbe permettere di risparmiare parecchio. Prima di tutto, va sottolineato che in caso di permuta o rottamazione di un vecchio veicolo, avrete un bonus di 1.400 euro.

In seguito, verserete un anticipo di 7.400 euro nel caso in cui vogliate acquistare la vettura, per poi pagare in comode rate da 129 euro al mese. Il TAN è fisso al 6,99%, con TAEG fisso al 9,41%. Il prezzo promozionale scende così a 18.500 euro, e le rate mensili da pagare saranno 36.

La casa giapponese fa sapere che il valore futuro garantito è di 9.353 euro, con importo totale dovuto al consumatore pari a 14.171,47 euro. Per ciò che riguarda l’allestimento, parliamo della versione entry level, la Centre Line, ma si tratta comunque di una grande occasione da non farsi assolutamente sfuggire.