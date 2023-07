Alfa Romeo, novità strepitosa: per il futuro si prende ispirazione dal passato

L’Alfa Romeo è pronta a lanciare tanti nuovi modelli, e verrà attuata una soluzione di tanti anni fa. Ecco di cosa si tratta.

Il marchio Alfa Romeo ha iniziato il 2023 come meglio non si poteva, dimostrandosi il marchio automobilistico che ha fatto registrare la crescita più elevata in assoluto. La casa del Biscione deve molto al Suv Tonale, presentando nel febbraio dello scorso anno, che ha fatto schizzare in alto le vendite e che piace molto alla clientela.

Questo gioiellino ha anche portato la casa di Arese nel mondo delle auto ibride, visto che si è trattato del primo modello dotato di un powertrain nella sua versione definita Veloce. L’Alfa sta dando ottimi riscontri, e per il futuro ci sono tante idee che fanno ben sperare, anche se si è ormai capito che l’elettrico andrà totalmente a sostituire i motori a combustione.

Dal 2027, infatti, l’Alfa Romeo produrrà solo vetture ad emissioni zero, ed il CEO Jean-Philippe Imparato, in questi giorni ci ha dato un’idea di cosa andrà a cambiare. Prima di tutto, ad Arese stanno pensando di introdurre la guida autonoma, soprattutto per il mercato americano, nel quale la Tesla ha già portato questa tecnologia.

Inoltre, il sound dei motori elettrici resterà al “naturale”, come detto da Imparato stesso, che ha affermato che si sceglierà una strada diversa dalla Ferrari. A Maranello, infatti, hanno già detto di voler far cantare anche le supercar EV, con particolari sistemi che sono già a buon punto, mentre Imparato ha fatto sapere che questa non è una priorità del marchio che amministra.

Inoltre, un altro membro di rilievo della casa di proprietà del gruppo Stellantis ha fatto sognare gli appassionati, parlando di un ritorno al passato che molti sognavano da tempo. Tutto ciò riguarda il design delle Alfa di un futuro non troppo lontano, e che presto vedremo debuttare per strada.

Alfa Romeo, tornerà la mitica Coda Tronca

Lo stile Coda Tronca ha fatto la storia dell’Alfa Romeo, ed ora c’è l’ufficialità sul fatto che esso tornerà a caratterizzare le future creature del marchio del Biscione. L’annuncio è arrivato da Alejandro Masonero-Romanos, che ha parlato di questo ritorno al vintage in un’intervista concessa ad “Autocar“.

Ecco le sue parole: “Le nostre auto di prossima generazione andranno a reinterpretare lo stile Coda Tronca, andando a renderlo più moderno. Sarà utile per rendere più efficienti dal punto di vista aerodinamico e dell’autonomia delle auto a batteria che produrremo. Ovviamente, darà alle nostre macchine anche un carattere distintivo e classico, in linea con quanto ci si può attendere da un brand come l’Alfa Romeo“. Si tratta di una notizia a dir poco fantastica, ed un primo assaggio lo abbiamo avuto con la Giulia SWB Zagato.

Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “MOTORS“, c’è un render realizzato qualche tempo fa di un’ipotetica Alfa Spider, immaginata proprio con lo stile Coda Tronca. Si tratta di un ritorno mitico, che ricorda gli anni d’oro della casa di Arese, che adesso è davvero pronta per farci rivivere le emozioni di un tempo. Presto vedremo i frutti di questo lungo lavoro.