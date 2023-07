FIAT, può tornare la Campagnola? C’è un video che ne anticipa una versione assurda

La FIAT Campagnola ha scritto la storia delle quattro ruote, sia in ambito civile che militare. Ora c’è chi parla di un suo ritorno.

Per chi non la ricordasse, la FIAT Campagnola è stata un fuoristrada che rientra di diritto tra le vetture più longeve della casa di Torino, ed anche del settore automobilistico in generale. Infatti, la sua produzione iniziò, pensate voi, nel 1951, per poi concludersi nel 1987, e ciò significa che è rimasta in vita per ben 36 anni, continuando comunque a circolare dopo l’uscita dalle fabbriche.

Come detto in apertura, ne vennero realizzate delle versioni sia civili che militari, e fu uno dei modelli che fecero parte del rilancio italiano nel secondo dopoguerra. In questo periodo storico, la casa di Torino sta preparando tante novità in chiave futura, ed una delle volontà è quella di tirare fuori vecchi nomi da utilizzare sulle creature che verranno svelate in futuro.

Uno degli esempi è quello dato dal modello che sarà svelato in queste ore, ovvero la Nuova 600, che sarà un Suv di Segmento B che la FIAT ha realizzato, battezzandolo con uno dei nomi più importanti nella sua esistenza. Il prossimo anno arriverà la Panda di nuovissima generazione, ma non sarà questa la grande novità, almeno in termini di denominazione, ma la Multipla attesa per il 2025.

La monovolume in questione, infatti, fece il proprio debutto nel 1998, per poi uscire di produzione nel 2010, e che tornerà seguendo il nuovo stile voluto dalla casa di Torino, con delle forme ed un design che nulla avranno in comune con quelle del passato. A questo punto, c’è anche chi sogna il ritorno di un nome mitico come quello della Campagnola, ed in queste ore, qualcuno ha già provato ad anticipare quelle che potrebbero essere le sue forme. Andiamo a scoprirle.

FIAT, ecco come sarà la nuova Campagnola

La FIAT è ricca di fan in giro per il mondo, ed oggi è il momento di parlarvi di uno splendido render della Campagnola, rivista in versione “Ares” dal designer Tommaso D’Amico. Il nome è un chiaro riferimento al Dio della guerra, ed in questo caso, si fa proprio riferimento all’anima militare della storica Campagnola.

Le dimensioni, rispetto al modello originale, sono leggermente maggiorate, con interni ricchi di accessori di ultima generazione, con un sistema di infotainment che viene descritto come molto accattivante. Il motore che è stato immaginato è un 2.0 benzina turbo, da ben 250 cavalli di potenza massima.

La trazione è ovviamente integrale, e non sarebbe potuto essere altrimenti visto che parliamo di un fuoristrada estremo di casa FIAT. Il look è molto sportivo, con una grande scritta “Campagnola” presente sopra i parafanghi, che esalta ancor di più le linee di questo gioiellino, che ha già mandato in visibilio il mondo del web.

A questo punto, non vi resta altro da fare che dare un’occhiata a queste splendide immagini, che mettono in mostra tutta la sua bellezza. Per onor di cronaca, è bene sottolineare che il lavoro è frutto della fantasia dell’autore e che, al momento, non c’è nulla di sicuro sulla sua vera e propria realizzazione.