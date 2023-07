La Red Bull domina, poi umilia tutti: stangata al mondo della F1

Max Verstappen e la Red Bull hanno rifilato una dura lezione al mondo della F1, ed ora le parole di Helmut Marko spaventano.

Un’altra prova di forza devastante quella che ha visto protagonista Max Verstappen al Gran Premio d’Austria, dove il campione del mondo ha fatto il pieno. L’uomo di punta di casa Red Bull si è imposto nella Sprint Race dopo aver fatto segnare la pole position sia al venerdì che al sabato, per poi demolire tutti anche alla domenica.

Il due volte campione del mondo attende ormai solo la conferma matematica della vittoria del suo terzo titolo, che non è mai stato messo in discussione. Sergio Perez ci aveva provato nelle prime gare, ma da Miami in poi, l’olandese ha decisamente cambiato passo, avviando una striscia, ancora oggi attiva, di cinque vittorie consecutive.

La Red Bull ha vinto tutte le prime nove gare stagionali, ed è ormai a -2 dal record assoluto della McLaren-Honda MP4/4 del 1988, che con Ayrton Senna ed Alain Prost si impose in 11 gare ad inizio campionato, striscia poi interrotta a Monza dalla doppietta Ferrari, con Gerhard Berger in trionfo davanti a Michele Alboreto.

La RB19 è una macchina perfetta, con Verstappen che è inavvicinabile per tutti, ed in condizioni normali è davvero in grado di vincerle tutte, anche se c’è ancora più di metà stagione per cercare di impedirglielo. In Austria, c’è stata anche una vera e propria umiliazione per la concorrenza.

Red Bull, le parole di Helmut Marko umiliano gli altri

Max Verstappen non ha solamente stra-vinto in Austria, ma ha distrutto le già residue speranze degli avversari di farsi sotto. Infatti, l’olandese si era visto togliere il giro record da Sergio Perez a pochi giri dalla fine, e visto il vantaggio di quasi mezzo minuto sulla Ferrari di Charles Leclerc, ha chiesto alla Red Bull un pit-stop extra per mettere le gomme fresche.

Dopo un’iniziale incertezza, il campione del mondo è stato richiamato ai box ed ha montato un set di Soft, rientrando con soli 3 secondi di margine sul monegasco. A quel punto, è andato a prendersi il giro veloce all’ultimo passaggio, dando un segno di sicurezza mista a superiorità che ha stregato il paddock.

A commentare questo dominio, dopo la gara, ci ha pensato il super-consulente della Red Bull, ovvero Helmut Marko, in un’intervista riportata da “RacingNews365.com“: “Gli abbiamo detto di no inizialmente, ma lui era del tutto in fiducia, era inarrestabile. Dopo aver fatto il giro veloce, spero che dorma sonno tranquilli. Avevamo un gran vantaggio, sarebbe dovuto succedere qualcosa di grosso per perdere la prima posizione. Avevamo ancora un set di gomme Soft e sapevamo che tutto sarebbe andato bene, vogliamo sempre far felici i nostri piloti“.

La tranquillità di Marko è quella dei più forti, di chi sa di trovarsi in uno stato di grazia che ha ben pochi eguali nella storia di questo sport, e che fa riuscire tutto alla perfezione. A questo punto, si vola a Silverstone, dove Super Max vuole continuare il proprio dominio, e siamo certi del fatto che ce la farà senza problemi.