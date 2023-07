F1 GP Austria, Gara: Verstappen passeggia ancora davanti a Leclerc, strepitoso Sainz

Il Gran Premio d’Austria di F1 vede trionfare ancora Max Verstappen, con Leclerc che resista al rientro di Perez. Quarto Sainz.

Non c’è niente da fare in questa F1 contro Max Verstappen, che di pura arroganza ha addirittura effettuato un pit-stop a due giri dalla fine per strappare il giro veloce del Gran Premio d’Austria a Sergio Perez, trionfando nel Gran Premio d’Austria. Contro un marziano di questo tipo, davvero, nessuno può opporsi o pensare di sfidarlo.

Verstappen è in grado di fare ciò che vuole, di demolire la concorrenza come meglio vuole, e la sosta finale è stata una vera e propria umiliazione per tutti. Va fatto un applauso alla Ferrari, che è cresciuta moltissimo con le novità tecniche introdotte, con Charles Leclerc che ha chiuso in seconda posizione, prendendosi il secondo podio stagionale dopo quello di Baku.

Il monegasco ha gestito tutto al meglio, riuscendo a resistere al tentativo di rimonta di Perez, che partito 15esimo è salito sul podio, risultato che si è dovuto sudare. Infatti, Checo è stato protagonista di un duello fantastico con Carlos Sainz, che ha corso da vero e proprio leone, giocandosela a lungo contro una Red Bull che fa uno sport a parte.

Lo spagnolo si è preso il quarto posto, davanti ad una rivitalizzata McLaren, quinta con un grande Lando Norris. Il pacchetto di sviluppo ha funzionato ed i risultati si sono visti, mentre è una giornata deludente per Mercedes ed Aston Martin. Fernando Alonso chiude sesto davanti a Lewis Hamilton e George Russell, seguito dall’Alpine di Pierre Gasly. Lance Stroll ha completato la top ten.

F1, buona la prova della Ferrari a Spielberg

La F1 fa tappa in Austria con Max Verstappen che parte dalla pole position davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, che devono mostrare e confermare i progressi del Cavallino di cui si è tanto parlato. Alla partenza c’è un bel duello tra i due in prima fila, con il campione del mondo che si difende nella maniera migliore, resistendo all’assalto del monegasco.

Per alcuni detriti in pista viene mandata in pista la Safety Car, con Lewis Hamilton che è protagonista di una buona partenza e supera Lando Norris per il quarto posto. Alla ripartenza il passo di Verstappen è devastante, mentre le due Ferrari duellano per il secondo posto, situazione che prosegue sino alla prima sosta, effettuata dalle Rosse sotto Virtual Safety Car.

Verstappen si ferma più tardi, così Leclerc passa in testa ed è il primo giro al comando del Cavallino in tutta la stagione. Si interrompe anche la serie di giri davanti a tutti di Super Max, che andava avanti dal finale di Miami. Il monegasco conduce per una decina di passaggi, regalandoci un’immagine che alla F1 mancava da tempo, ma poi deve cedere alla rimonta del campione del mondo.

Sergio Perez è protagonista di una grande rimonta, ed arriva a contendere il podio a Sainz superandolo dopo un duello fantastico. Verstappen, dal canto suo, vola a vincere l’ennesima gara, suggellando ancor di più il terzo titolo mondiale, ma Leclerc porta la Ferrari sul podio con il secondo posto. Prossimo appuntamento a Silverstone domenica prossima.