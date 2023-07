Carlos Sainz, Vasseur lo fulmina: arriva l’ammissione Ferrari che non piacerà allo spagnolo

Il pilota della Ferrari, Carlos Sainz, si è molto lamentato delle strategie del muretto box della Ferrari. Il team principal francese gli ha risposto per le rime.

Troppe polemiche sono derivate dalla strategia degli uomini al muretto box della Ferrari nel Gran Premio d’Austria. La tattica della corsa domenicale era stata preparata nei minimi dettagli, alla vigilia dell’appuntamento. Con il blocco del parco chiuso i driver si sono potuti concentrare, esclusivamente, sulle strategie migliori per portare a casa il massimo risultato possibile.

I ferraristi avrebbero potuto giocarsi la carta delle due punte contro una sola Red Bull Racing in prima fila. Max Verstappen, dopo la vittoria schiacciante nella Sprint Race, è ripartito con lo stesso piglio nella gara domenicali. L’olandese non ha lasciato spiragli al monegasco. Quest’ultimo, dopo aver provato a farsi vedere negli specchietti del campione del mondo, ha pensato a gestire al meglio le gomme. Alle sue spalle, invece, Carlos Sainz ha iniziato a lamentarsi via radio dell’atteggiamento della squadra.

Avrebbe, infatti, voluto avere strada libera con un team order nei confronti del compagno di squadra. Lo spagnolo non avrebbe, comunque, potuto raggiungere Max Verstappen. La squadra ha scelto di congelare le posizioni, dando ad entrambi l’occasione, nello stesso giro, di effettuare il pit stop. Il madrileno è stato il più sfortunato tra i due, dovendo accusare un ritardo più ampio a causa della lentezza dei meccanici nel doppio cambio gomme.

A quel punto Sainz ha ricostruito la sua gara con diversi sorpassi, ma ha superato in più di una occasione le righe bianche, finendo per accumulare secondi di penalità per il track limit. Ha pagato le disattenzioni con 5 sec al secondo pit, ma anche nel dopo gara. Arrivato sesto, Sainz è stato un furia, parlando di una strategia che ha distrutto la sua gara.

Vasseur rimette in riga Sainz

Nella prima fase di gara Sainz è risultato più veloce del monegasco perché era, perennemente, in zona DRS e il compagno era in gestione della gomma. Charles ha fatto presente la cosa anche via radio. Il team principal, nel dopo gara, lo ha confermato. La differenza di passo è stata tutt’altro che ampia. Nella seconda fase di GP, infatti, hanno avuto ragione gli strateghi. Ecco gli orari del prossimo GP in Inghilterra.

Vasseur ha scelto la linea dura in una intervista riportata sulla Gazzetta dello Sport, mettendo a tacere Carlos Sainz: “Penso che il piano sia stato ottimo: abbiamo registrato il miglior risultato della stagione. Certo, quando si è dietro con il DRS, si pensa di essere più veloci, ma Carlos conosceva la strategia fin dall’inizio. Credo volesse metterci sotto pressione“.

Il muretto Ferrari, finalmente, ha fatto quello che doveva fare, ossia dare un segnale alla sua prima guida. Charles Leclerc ha acquisito i gradi di prima guida e, probabilmente, questo non sta andando a genio al figlio d’arte del Matador.