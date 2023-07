F1, GP Inghilterra: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La categoria regina del Motorsport fa tappa in UK per il decimo appuntamento stagionale. Ci sarà il tutto esaurito per la tappa di F1 a Silverstone.

Dopo il doppio trionfo di Max Verstappen in Austria, il circus si fermerà nel prossimo weekend sull’iconico tracciato di Silverstone. Lì dove tutto è nato per la prima volta, nel lontano 1950, scenderanno in pista, per la felicità del pubblico di casa, i beniamini Lewis Hamilton e George Russell per Mercedes e Lando Norris per la McLaren.

I driver inglesi saranno accolti da una Silverstone in festa. Hamilton e Russell sono usciti con le ossa rotta dall’appuntamento al RB Ring e vorranno riscattarsi, mentre Lando Norris ha messo in mostra i progressi tecnici della vettura di Woking. Il favorito numero 1 rimarrà sempre Max Verstappen, in cerca del sesto sigillo consecutivo in stagione. Lo scorso anno l’olandese fu molto sfortunato, colpendo in pieno un detrito che distrusse il fondo della sua vettura e i suoi sogni di gloria.

Nel 2022 in Inghilterra si aggiudicò il Gran Premio, per la prima volta in F1, Carlos Sainz. Quest’ultimo vide stendersi un tappetto rosso, nel momento in cui, al muretto Ferrari gli strateghi, decisero di non far rientrare per un ultima sosta Charles Leclerc. Senza particolari intoppi il monegasco avrebbe vinto quella tappa di gran carriera, ma come era accaduto anche a Monaco, finì giù dal podio.

Rimase nella storia il dito puntato in faccia a Leclerc da parte di Mattia Binotto. Il pilota dell’Academy, visibilmente, deluso per il comportamento della squadra, decise di non polemizzare, per non rovinare la festa al compagno di squadra. Un atteggiamento molto maturo, a differenza di quello messo in scena dall’ex team principal svizzero della Ferrari. Per la Rossa è stata anche l’ultima vittoria in F1.

Gli orari del prossimo GP di F1 a Silverstone

E’ trascorso un anno dall’ultimo trionfo della Scuderia modenese. I progressi portati in pista a Barcellona e completati nelle ultime tappe hanno dato esiti positivi. La SF23 ha degradato meno le mescole rispetto alla prima parte di stagione, riuscendo anche a progredire in termini di velocità sul dritto e agilità nei tratti misti.

La RB19 rimane una monoposto di un altro pianeta, ma è sempre Max Verstappen a fare la differenza. Nel giardino di casa di Lewis Hamilton, vincitore nelle edizioni 2008, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 e 2021 Max non è mai andato oltre il secondo gradino del podio. Vorrà, certamente, sfatare questo piccolo tabù. Il tracciato, caratterizzato da lunghi rettilinei e da sequenze di curve veloci, è tra i più adatti alle caratteristiche della RB19.

Mercedes e Aston Martin proveranno a rispondere all’avanzata della Ferrari in classifica costruttori. Alle spalle della Red Bull Racing, infatti, i giochi sono ancora apertissimi per il secondo posto.

Di seguito trovate tutti gli orari del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Inghilterra SKY

Venerdì 7 luglio

Prove libere 1

13:30 – 14:30 su SKY Sport F1

Prove libere 2

17:00 – 18:00 su SKY Sport F1

Sabato 8 luglio

Prove libere 3

12:30 su SKY Sport F1

Qualifiche

26:00 su SKY Sport F1

Domenica 9 luglio

Gara

16:00 su SKY Sport F1

Orari GP Inghilterra TV8

Sabato 8 luglio

Qualifiche

19:45 in differita su TV8

Domenica 9 luglio

Gara

19:00 in differita su TV8