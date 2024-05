Valentino Rossi le ha prese da papà Graziano: la rivelazione che non ti aspetti

Graziano Rossi ha rivelato un curioso aneddoto che lo lega al figlio Valentino Rossi. Una gara a quanto pare che avrebbe visto il Dottore perdente.

Valentino Rossi da quando ha appeso il casco motociclistico al chiodo non è stato un attimo fermo. Oltre a costruirsi una famiglia con la bambina avuta da Francesca Sofia Novello, infatti, ha deciso di cimentarsi anche in una nuova, emozionante avventura.

In particolare il Dottore si è lanciato come molti altri prima di lui sulle 4 ruote e i campionati GT. Nel Fanatec ha ottenuto già più di una soddisfazione ed è come sempre seguitissimo dai fan che assiepano le tribune dei Gran Premi dove lui è impegnato.

A tutto questo ha unito anche la propria attività come team manager della squadra VR46 presente in MotoGP con Bezzecchi e Di Giannantonio. Il team di Vale, con moto Ducati, ha già dato belle soddisfazioni al Dottore con Bez che nella passata stagione ha addirittura lottato per larghi tratti per il titolo.

Valentino Rossi e Graziano Rossi, sfida al Ranch

Insomma una vita professionale che continua ad andare a gonfie vele. La sua Academy, infatti, ha portato dei veri e propri talenti in MotoGP, ed oggi i suoi ragazzi, tranne qualche eccezione, sono spesso lì davanti a battagliare per la vittoria.

In tal senso, infatti, non si può non citare Pecco Bagnaia, che ha già vinto ben 2 titoli iridati in MotoGP con la Ducati ufficiale ed è proprio un prodotto dell’Academy.

Valentino però a quanto pare tra una gara e l’altra si diverte anche a fare altro e questa volta sembra averle prese dal padre. Durante un’intervista rilasciata al canale YouTube Siw_993, infatti, Graziano ha così raccontato: “Siamo andati a fare una sfida al Ranch con 2 Ford Focus RS bianche e l’ho fregato la prima volta. La seconda volta, invece, siamo andati con 2 auto da rally, una Subaru e una Mitsubishi e mi ha fregato lui. Quindi ora aspetto un’occasione per fare la bella”.