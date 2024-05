Fiat, sai qual è la Panda più economica? Con questa offerta costa pochissimo

La Fiat Panda è la regina del mercato dell’auto in Italia, ed oggi vi parleremo della meno costosa in assoluto. L’ultima offerta è clamorosa.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Fiat Panda sia l’auto preferita dagli italiani, un gioiellino che non passa mai di moda. Nel 2023 ne sono state immatricolate oltre 102 mila, numero che verrà quasi certamente superato quest’anno, con i primi mesi che hanno confermato l’ottimo trend di crescita. A fine febbraio ne è stata presentata l’erede Pandina, ma la vera rivoluzione la avremo l’11 di luglio.

In quella data, infatti, verrà presentata la nuova Panda che diventerà un SUV di Segmento B e che sarà per la prima volta elettrica, senza dimenticare la variante ibrida a benzina che sarà comunque presente nella gamma. Anche nella nuova veste, la Fiat Panda vuole puntare sull’economicità, come ha sempre fatto in passato.

A tal proposito, nelle prossime righe vi parleremo della Panda in versione citycar che costa meno di tutte sul mercato, e nel mese di maggio vi parleremo di un’occasione davvero imperdibile e che non dovete farvi sfuggire.

Fiat, ecco qual è la Panda meno costosa di tutte

Il mercato dell’auto ha conosciuto notevoli rincari negli ultimi anni, ma la Fiat Panda si continua a dimostrare una delle regine delle vetture low-cost. Sul sito web “Sicurauto.it“, si è parlato di una Fiat Panda regina del risparmio, che è ovviamente parte di uno dei 14 allestimenti nei quali questa vettura è disponibile. Ebbene, sappiate che questa sua versione è davvero imperdibile.

Stando al listino attuale, la Panda più economica è la versione 2022 del modello 1.0 FireFly S&S Hybrid a 15.000 euro, disponibile sino ad esaurimento scorte, mentre il modello 2023, nel medesimo allestimento, costa 15.500 euro. Va da sé che a prezzi così contenuti ci si riferisce alle versioni base, vale a dire quelle prese senza optional, ma che comunque sono garanzia di risparmio, che di questi tempi è ricercato dalla gran parte della clientela.

Tuttavia, non vi abbiamo ancora detto la cosa più importante, ovvero che c’è una Panda che costa ancora meno rispetto al prezzo sopracitato. Stiamo parlando della Fiat Panda 1.0 FireFly S&S Hybrid 2023 che costa 14.200 euro grazie alla promozione del mese di maggio, che scende a questo prezzo con permuta e finanziamento. Questa formula vi garantirà un risparmio pari a 1.300 euro, ma come detto, vi dovete affrettare, dal momento che sarà valida solamente per le due restanti settimane di questo mese.