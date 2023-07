Ufficiale: Dacia debutterà nella Dakar con Sebastien Loeb come pilota

Il marchio del gruppo Renault pronto a lanciare la sua sfida a partire dalla Dakar 2025. Il campione francese sarà l’asso nella manica.

Con una conferenza stampa, internazionale e tenutasi nella mattinata di oggi, Dacia ha ufficialmente lanciato il suo guanto di sfida nell’universo del motorsport. Il brand rumeno, facente parte del gruppo Renault e sempre più in crescita tanto a livello di mercato quanto in termini di qualità prodotto, a partire dal 2025 parteciperà come costruttore al Campionato Mondale di rally-raid.

Un annuncio che fa rima soprattutto con la leggendaria Dakar, la gara simbolo della disciplina, un’avventura che rappresenta il perfetto equilibrio tra avanguardia tecnica ed emozioni e che da oltre 40 anni richiama piloti provenienti da più di 60 nazioni.

Dacia alla Dakar: trazione integrale ma anche sostenibilità

Da un punto di vista tecnico, la Dakar è quanto di più performante (a livello motorsportivo) può essere richiesto a prototipi automobilistici equipaggiati di trazione integrale. A tutto questo Dacia proverà ad affiancare anche una componente Eco-Smart, scegliendo di gareggiare con un’auto alimentata con carburante sintetico, prodotto da Aramco, e che sarà la combinazione tra idrogeno rinnovabile e CO 2 , garantendo basse emissioni di carbonio.

Un banco di prova, quindi, ma anche un laboratorio per Dacia e per sviluppare nuove soluzioni all’insegna della funzionalità outdoor oltre che lungo il percorso che porta alla definitiva transizione energetica.

I primi test nel 2024 con il supporto di Prodrive

Prima del debutto alla Dakar 2025, Dacia e i suoi prototipi verranno messi alla prova nel corso del 2024 durante di test del Rally del Marocco.

Il debutto nel motorsport nasconde, inevitabilmente, diverse insidie Dacia avrà la possibilità di fronteggiarle avvalendosi non solo del forte know how in tal senso del Gruppo Renault di cui fa parte, ma anche potendo contare sull’esperienza del team Prodrive.

Prodrive da circa 40 anni è un’eccellenza in termini di sviluppo di prototipi per i rally raid, e nella sua personale bacheca conta un importante numero di campionati internazionali vinti con vari brand.

Presente alla Dakar e dal 2020, ha ottenuto il secondo posto in classifica generale nel 2022 e nel 2023 con Sébastien Loeb.

Al volante sua maestà Sebastien Loeb

Eccola la seconda, grande, notizia di giornata: Dacia debutta nel motorsport potendo contare, al volante, su Sebastien Loeb.

Quarantanovenne, francese, Loeb ha vinto il Campionato Mondiale Rally per ben 9 volte di seguito dal 2004 al 2012. È il pilota con più titoli del motorsport e viene universalmente considerato come il più grande pilota di rally di tutti i tempi.

Il suo debutto alla Dakar risale al 2016 e nelle ultime edizioni ha saputo portare a casa piazzamenti di primissimo livello nella classifica generale. Ora, per il “Cannibale”, è arrivato il momento di puntare dritto alla vittoria.

Oltre a Loeb, nel team Dacia ci sarà anche Cristina Gutierrez Herrero, pilota di rally spagnola, la prima donna spagnola a concludere la Dakar nel 2017 nella categoria auto e campionessa della categoria femminile dei rally all terrain in Spagna dal 2012.