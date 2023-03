Dacia lancia l’allestimento Extreme: ecco le novità in arrivo

Top di gamma per Dacia Sandero Stepway, Jogger, Spring e Duster. Nuovi colori per la carrozzeria e motore elettrico da 65 CV

A metà gennaio, in occasione del Salone dell’auto di Bruxelles, Dacia presentò in anteprima assoluta sulla sua city car elettrica, la Spring, il nuovo allestimento Extreme, una delle novità in agenda per il marchio rumeno in questo 2023.

Dal 1 marzo questo stesso allestimento diventa ordinabile anche in Italia, e soprattutto viene introdotto come top di gamma anche nel listino di tutti gli altri prodotti di punta di casa Dacia: Sandero Stepway, Duster e Jogger.

Dacia Extreme: vocazione adventure

La parola d’ordine sembra essere più che mai outdoor, inteso come avventura, attività all’aria aperta e gite in solitaria o in gruppo, il tutto con il supporto di auto robuste e resistenti.

Tutto questo è l’allestimento Extreme, che si caratterizza innanzitutto nel design esterno per le nuove tinte della carrozzeria Verde Oxide (per Stepway, Jogger e Duster) e Blu Ardesia (per Spring).

L’antenna è color nero lucido, il naming del modello è piazzato sulle barre del tetto ed è di color rame, così come la calotta dei retrovisori, il coprimozzo e il logo Dacia del portellone del bagagliaio.

Elementi sempre color rame sono presenti anche in corrispondenza dei fendinebbia e dei gruppi ottici, per quel che riguarda Spring, ed inoltre troviamo protezioni laterali, in questo caso per tutti i modelli, con motivo topografico.

All’interno rivestimenti MicroCloud

Internamente la gamma Extreme si arricchisce di un nuovo tessuto grigio MicroCloud, posizionato sui pannelli delle porte e sui sedili, ma anche sulla plancia della Sandero Stepway e della Jogger.

Il MicroCloud è un rivestimento che garantisce resistenza e facilità di pulizia, con un aspetto simile al velluto e grande morbidezza al tatto.

Nuovo motore Electric 65 per la Dacia Spring Extreme

Per quel che riguarda la gamma motori, l’allestimento Extreme porta in dote anche un nuovo propulsore elettrico per la Dacia Spring. Si tratta di un 65 Cv, denominato appunto Electric 65, associato ad un nuovo riduttore specifico che moltiplica la coppia e offre maggiori accelerazioni e riprese su un regime più esteso.

Il nuovo motore Electric 65 permette a Dacia Spring, con allestimento Extreme, di raggiungere un’autonomia di 220 km in ciclo misto e 305 km in ciclo urbano.

Extended Grip per Sandero Stepway e Jogger

Un’altra peculiarità dell’allestimento Extreme, che come detto in apertura fa rima soprattutto con outdoor, è l’Extended Grip, che permette di affrontare nel modo migliore anche le superfici più complicate, condizionate da fango, neve e pioggia.

Disponibile su Sandero Stepway Extreme e Jogger Extreme, si attiva con l’apposito pulsante sulla consolle centrale e permette alle ruote anteriori di ruotare il più possibile così da trovare la migliore aderenza.