Ferrari, arriva una supercar a 4 porte? Ecco un modello pazzesco

La Ferrari è amata in tutto il mondo, ed ultimamente si è parlato di una creatura assurda. Ecco le sue forme e le caratteristiche.

Il marchio Ferrari è il più amato di tutto il mondo, ed ogni anno sforna dei capolavori che sono in grado di rinnovare delle linee che, nel passato, ci sembravano ineguagliabili. In questi giorni, c’è grande attesa per la presentazione della SF90 in Versione Speciale, che verrà svelata a breve.

La supercar plug-in ibrida del Cavallino fu presentata nel 2019, anno in cui fu svelato un altro gioiello, dal valore inestimabile. Stiamo parlando della Roma, i cui veli furono tolti alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella direttamente da John Elkann, a suggellare un momento storico.

La Ferrari non è nuova nella costruzione di supercar da brividi, ma in questi giorni, c’è qualcuno che ha voluto estremizzare il concetto della Roma, presentando un render da brividi. Ecco, dunque, come è cambiato questo capolavoro su quattro ruote, nella certezza che tutti resteranno stupefatti nel vedere la grande novità. Scopriamola in tutti i suoi dettagli.

Ferrari, ecco la Roma in versione Sedan

La Ferrari Roma è stata svelata nel 2019, ed è, ad oggi, la Rossa meno costosa presente sul mercato. Il suo prezzo è infatti pari a 217.001 euro, comunque pur sempre una bella sommetta. Nel video postato in basso, caricato sul canale YouTube “Rons Rides“, ne viene mostrata una versione clamorosa, che si distingue da tutte le altre creature per la presenza delle 4 porte.

Parliamo di una versione Sedan, che è frutto della fantasia di chi ha realizzato il render, visto che di confermato, da parte del Cavallino, non c’è assolutamente nulla. Dando un’occhiata a questo gioiellino, si vedono subito le differenze, con la coda che appare molto allungata, e le porte posteriori che si aggiungono a quelle anteriori, le uniche presenti sul modello di serie.

Anche il passo, ovviamente, si allunga, ma c’è da dire che la linea resta splendida e filante, non risentendo del grosso cambiamento. L’estensione è evidente all’altezza del montante posteriore, con la linea del tetto che risulta più sinuosa e meno spiovente, ma anche altri particolari di questa Ferrari risultano differenti.

Agli occhi dei più attenti non saranno sfuggiti i nuovi cerchi in lega a 5 razze, ma anche una vetrata del cruscotto che è ben più grande della vettura di serie, con ampie aperture laterali presenti dietro ai passaruota anteriori. Il pacchetto presenta aggiornamenti anche nella parte posteriore.

Infatti, in quella zona spicca un enorme diffusore, utile ad aumentare il carico aerodinamico e ad aumentare la stabilità della vettura, che essendo più lunga ha bisogno di un bilanciamento del tutto diverso, ma che con questa novità recupera tutto ciò che era andato perduto in termini di downforce.

Attorno al diffusore sono presenti anche varie alette, frutto di un grande studio a livello aerodinamico. La coda, se confrontata con quella della versione tradizionale, ne guadagna molto in termini di aggressività, assumendo un look più sportivo. Il motore resta il 3,9 litri V8 biturbo F154 con una potenza massima di 620 cavalli. Il capolavoro è servito.