FIAT, scopriamo la 600e: sul web spuntano già le prime foto

La FIAT prepara il debutto della 600e, ovvero la versione elettrificata della Nuova 600. Ecco tutti i suoi segreti più interessanti.

In casa FIAT il 2023 sarà un anno molto interessante, perché sono in arrivo tanti modelli di alto livello, che sono destinati a fare una grande differenza sul futuro del marchio. Infatti, la data da segnare con il pennarello rosso in calendario è molto vicina, e stiamo parlando del prossimo 4 di luglio.

Quel giorno verranno tolti i veli alla Nuova 600 ed alla minicar Topolino, con grosse novità arrivate in questi giorni. Quest’ultima ha messo in mostra la sua versione definitiva, dotata delle portiere tradizionali, che nella foto diffusa un mese fa non c’erano. Infatti, si erano create parecchie polemiche, dal momento che la loro assenza poteva diventare un grosso problema soprattutto per i mesi invernali.

Essendo una minicar, che come ormai ben noto è basata sulla Citroen AMI, anche lei facente parte del gruppo Stellantis, è del tutto elettrificata, con una potenza massima di 8 cavalli. Il prezzo previsto è attorno agli 8.000 euro, ed uno dei suoi grandi vantaggi è legato al fatto che potrà essere guidata a partire dai 14 anni di età.

La Topolino è una delle grandi novità, ma probabilmente, non è quella principale in casa FIAT. Nelle ultime settimane l’attenzione l’ha concentrata su di sé la Nuova 600, che è già stata spoilerata in tutte le salse. Il nuovo Suv di Segmento B è stato pizzicato prima per le strade di Torino e Roma, poi a Lerici, località balneare della Liguria, dove ha girato alcuni spot televisivi.

Questi ultimi sono già stati mostrati, e c’è da dire che sono stati molto scenografici. Infatti, la Nuova 600 di colore grigio è stata immersa in una gigantesca vasca dotata di vernice rossa, uscendone del tutto differente. Come ben sappiamo, il piatto forte della Nuova 600 sarà costituito dalla sua versione elettrica, ovvero la 600e, di cui ora vi andremo a parlare. In queste ultime ore sono emerse alcune foto esclusive che ne hanno anticipato le forme, nel corso di alcuni test su strada.

FIAT, ecco i primi scatti della nuovissima 600e

La FIAT 600e è stata pizzicata da “GabetzspyUnit“, e le foto sono state caricate sul profilo Facebook di Walter Vayt, che da sempre ci aggiorna sui gioielli che sono in arrivo. La vettura avrà una motorizzazione che sarà del tutto elettrica, distinta da quella base che avrà delle versioni ibride.



La 600e avrà una potenza attesa di circa 100 cavalli, anche se non abbiamo ancora delle conferme ufficiali, ma le indiscrezioni danno questi dati quasi per certi. La batteria sarà da 50 kWh, cosa che, nel ciclo WLTP, consentirà un’autonomia massima di circa 400 km, un dato di tutto rispetto considerando che la FIAT è ancora alle prime armi con l’elettrico.

La ricarica rapida a 100 kW consentirà ai proprietari di raggiungere l’80% della carica, partendo da zero, in solo mezz’ora, il che vi permetterà di fare solo una piccola sosta prima di poter continuare i vostri viaggi. Non mancheranno innovativi sistemi di assistenza alla guida e connettività, per un’esperienza molto intensa.