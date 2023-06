Alfa Romeo, torna l’Alfetta? Ecco come sarà in chiave elettrica

L’Alfa Romeo Alfetta è un mito italiano, ed ora si pensa ad un suo ritorno ad emissioni zero. Ecco come sarà la vettura.

Il marchio Alfa Romeo è pronto per regalarci tante interessanti novità, a cominciare dall’attesissima 33 Stradale, vale a dire la nuova supercar che verrà lanciata alla fine di quest’anno. Si tratterà di un modello esclusivo, realizzato in solamente 33 unità, dal prezzo di 1,5 milioni di euro ciascuna.

Questo gioiellino nascerà con motore a combustione, ma in seguito arriveranno anche le versioni elettriche. A proposito di emissioni zero, nel 2024 ci sarà il debutto del B-Suv, che rappresenterà il debutto assoluto di powertrain EV al 100% per il marchio del Biscione, anche se a disposizione dei clienti ci saranno anche versioni termiche.

L’Alfa Romeo sta pensando anche ad ulteriori modelli per il futuro, e tra qualche mese dovrebbe essere annunciato il ritorno di un nome mitico, ovvero quello dell’Alfetta. In tal senso, settembre dovrebbe essere il periodo decisivo, ed ora andremo a vedere alcuni aspetti di questo splendido modello. Ecco tutti i dettagli.

Alfa Romeo, ecco come sarebbe l’Alfetta elettrica

In casa Alfa Romeo si pensa a tanti modelli che sono pronti a ritirare fuori le denominazioni storiche, come già ufficializzato mediante il ritorno della 33 Stradale. In queste ultime giornate, si parla anche di un possibile ritorno in campo della mitica Alfetta, ovvero una berlina che fu prodotta tra il 1972 ed il 1984.

Il marchio del Biscione conquistò intere generazioni con questa vettura, ed il suo nome è rimasto impresso nelle menti degli amanti delle quattro ruote e non solo. Nel video postato in alto, caricato sul canale YouTube “Motors“, è stato immaginato un suo clamoroso ritorno, che però sarà basato su una vettura del tutto elettrificata.

Il modello di mezzo secolo fa fu disegnato dal mitico Giorgetto Giugiaro, che regalò spettacolo con le linee sinuose ed eleganti dell’Alfetta, che in queste immagini è stata immaginata in chiave moderna. Nel mese di settembre è atteso l’annuncio ufficiale sulla sua discesa in campo, per cui è ovvio che questa nelle immagini sia solo un render, ma davvero molto ben realizzato.

Per il momento, si sa soltanto che non avrà il motore termico e che sarà equipaggiata da batterie molto capienti, che puntano ad aumentare e di parecchio la sua autonomia. Le prestazioni saranno uno dei suoi punti di forza, anche se non andrà ad eguagliare quelle della nuova supercar, ovvero la 33 Stradale che esordirà nei prossimi mesi.

L’Alfa Romeo Alfetta seguirà le orme della Giulia e della Stelvio non soltanto nelle loro prestazioni, ma anche nel fatto che, anche lei, avrà una versione Quadrifoglio. Ci stiamo riferendo al massimo in termini di performance, con queste due appena nominate che montano entrambe un V6 biturbo da 2,9 litri, in grado di sprigionare 510 cavalli.

Ovviamente, il nome Quadrifoglio rimarrà anche in futuro, ma indicherà i modelli che monteranno il powertrain più potente, visto che dal 2027 in poi, tutte le vetture della casa di Arese saranno elettriche. Ora non vi resta alto da fare che guardare questo video e godervi le forme del nuovo gioiello.