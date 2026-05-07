Red Bull risorge: la RB22 ritrova equilibrio e Verstappen torna a fare paura

Dopo settimane difficili, Red Bull sistema sterzo, aerodinamica e peso: Verstappen ritrova fiducia e torna protagonista in pista.

La Red Bull è tornata a recitare un ruolo da protagonista, e lo ha fatto nel modo più convincente possibile: rimettendo Max Verstappen nelle condizioni di esprimersi al massimo. Dopo un inizio di stagione complicato, la scuderia di Milton Keynes ha intrapreso un lavoro meticoloso su più fronti, trasformando una monoposto giudicata “inguardabile” dal suo stesso pilota in una macchina nuovamente competitiva.

Il risultato? Una RB22 più leggera, bilanciata e prevedibile, capace di restituire fiducia a un quattro volte campione del mondo che non aveva nascosto le sue difficoltà.

Il nodo dello sterzo: il problema invisibile che frenava Verstappen

A fare chiarezza sui progressi è stato lo stesso Verstappen durante il weekend di Miami. L’olandese ha rivelato come il problema principale fosse legato allo sterzo, una criticità presente sin dai test invernali di Barcellona.

“C’era qualcosa che non andava fin dal primo giro, ma era estremamente difficile da individuare. Ora, finalmente, è stato risolto.”

Non si è trattato di un semplice intervento. Al contrario, il lavoro ha coinvolto l’intero sistema vettura, dallo sterzo all’aerodinamica fino alla sospensione anteriore. In Formula 1, infatti, ogni componente è interconnesso: modificare la risposta del volante significa inevitabilmente influenzare il comportamento dinamico dell’auto.

Anche se Red Bull non ha ufficializzato aggiornamenti specifici, è plausibile che gli ingegneri siano intervenuti su idraulica del servosterzo e assetto meccanico, migliorando la precisione e la costanza della risposta. Un dettaglio cruciale: per un pilota, poter contare su uno sterzo prevedibile significa dosare lo sforzo con precisione e avere pieno controllo nelle curve più veloci.

Una RB22 completamente trasformata

La rinascita della Red Bull non passa solo dallo sterzo. La RB22 è stata oggetto di una vera e propria evoluzione tecnica che ha interessato anche la struttura della sospensione anteriore e la gestione aerodinamica.

Tra le modifiche più rilevanti:

Nuova configurazione push-rod al posto del precedente pull-rod

al posto del precedente pull-rod Ripositionamento del braccetto di sterzo , ora più alto

, ora più alto Riduzione dell’inclinazione dei bracci superiori

Scelte tutt’altro che casuali. L’obiettivo era ottimizzare i flussi d’aria diretti verso il fondo vettura, migliorando l’efficienza aerodinamica complessiva. Tuttavia, questi cambiamenti hanno inizialmente complicato la risposta dell’auto in curva, rendendo necessario un lungo lavoro di adattamento.

Il vero salto di qualità è arrivato quando tutti i tasselli sono andati al loro posto: meno peso, migliore aerodinamica e una finestra di utilizzo più ampia. Questo ha permesso agli ingegneri di lavorare con maggiore libertà sull’assetto, restituendo a Verstappen una monoposto finalmente prevedibile.

Fiducia ritrovata, ambizioni riaccese

In Formula 1, la fiducia del pilota è tutto. Senza quella, anche la monoposto più veloce diventa difficile da sfruttare. Red Bull lo ha capito e ha lavorato nella direzione giusta, restituendo a Verstappen la possibilità di spingere al limite.

Il cambiamento è evidente: da una vettura definita “inguidabile” a un’auto nuovamente competitiva. Un percorso non immediato, fatto di piccoli aggiustamenti e grande lavoro dietro le quinte.

Ora la sensazione è chiara: la Red Bull è tornata. E con Verstappen di nuovo a suo agio, per gli avversari potrebbe iniziare una fase decisamente complicata.