Verstappen punta il dito, una cosa non gli piace in questa F1: farà discutere

Il figlio d’arte del Jos ha chiuso le qualifiche del GP d’Austria con il miglior tempo. Max Verstappen ha preceduto le Ferrari di Leclerc e Sainz.

Nel weekend si svolgerà il 35° Gran Premio d’Austria, nona gara del campionato 2023. Nel fine settimana i fan della F1 potranno assistere al doppio appuntamento, sul circuito di Spielberg, con il format raddoppiato della Sprint Race e della corsa domenicale. Le wing car sono tirate a lucido con nuovi aggiornamenti per una sfida che si prevede totale.

Il campione del mondo in carica è il favorito assoluto per la conquista del doppio appuntamento. Lo scorso anno l’idolo di casa si è dovuto arrendere in gara, piegato sotto tre attacchi di Charles Leclerc. I due avevano dato vita anche ad un magnifico duello nel 2019, vinto dal numero 33, oggi numero 1 della griglia. Il tracciato si presta a numerose manovre di sorpasso. E’ tra i più brevi ed interessanti dell’intero calendario, con appena 4,3 km di lunghezza.

A caratterizzare la pista austriaca, di proprietà della RB, è la variazione altimetrica tra i vari settori. Si tratta di 10 curve nelle quali i piloti hanno a disposizione 3 zone DRS. La prima è sul rettilineo principale, la seconda zona DRS è piazzata sulla salita sino a curva 3 e l’ultima nel rettifilo tra la 3 e la 4. Proprio in curva 3 avvengono la maggior parte dei sorpassi, mentre per i freni l’unica curva demanding è la 4.

La Red Bull Racing teme la risalita repentina della Ferrari. Quest’ultima ha portato in pista importanti aggiornamenti tecnici che sembrano funzionare. L’Austria è in calendario dal 1970, ma con l’arrivo della Red Bull Racing nel circus è cambiato tutto. Eddie Irvine a Spielberg vinse nel 1999, Michael Schumacher nel 2002 e nel 2003. Sino all’anno scorso, era sempre e solo stato un dominio assoluto della Mercedes e del team di casa. Leclerc proverà a ripetere il risultato del 2022, mettendosi alle spalle il leader della classifica.

Le sensazioni di Max Verstappen

Il nativo di Hasselt sta vivendo una stagione da sogno. Dopo aver conquistato 15 trionfi nella passata annata, nel 2023 potrebbe superare il suo stesso record. Il teammate Perez sembra caduto in un vortice negativo dopo l’errore di Monaco. Da Miami in avanti, invece, per l’olandese sono state solo gioie. Max ha celebrato quattro successi.

Il driver della Red Bull Racing ha fatto il vuoto in classifica, guadagnando 69 punti di vantaggio sul compagno di squadra. Alle spalle di Perez ci sono Fernando Alonso (117) e Lewis Hamilton (102) davanti a Sainz, Russell e Leclerc. Il bicampione olandese può guardare tutti dall’alto in basso, godendo di una posizione privilegiata al volante della RB19.

In qualifica ha conquistato la pole position, la seconda consecutiva in Austria. A caldo il pilota della Red Bull Racing ha dichiarato: “E’ complesso giudicare la linea bianca ed è per questo che in tanti sono andati oltre i limiti. C’è stato bisogno anche di gestire (per evitare di superare i track limit) il che leva anche un pò di gioia. E’ stato un giro sufficiente e sono contento della mia pole. Giudicare una linea così stretta con queste velocità è, incredibilmente, difficile”.