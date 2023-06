F1, GP Austria: Orari TV e Streaming su SKY e TV8

La F1 torna in pista nel prossimo week-end per il Gran Premio d’Austria, su una pista breve e molto veloce. Ecco gli orari.

Il mondiale di F1 targato 2023 sbarca in Austria per la nona tappa della stagione, sul tracciato del Red Bull Ring che, come dice il nome stesso, è di proprietà del colosso delle bibite energetiche. Lo scorso anno, da queste parti arrivò un successo strepitoso di Charles Leclerc e della Ferrari, e quella fu l’ultima vittoria sin qui ottenuta dalla Scuderia modenese.

Da quel giorno è passato quasi un anno, visto che parliamo del 10 di luglio del 2022, e da quel momento in poi, la Red Bull ha vinto tutte le gare, tranne il GP del Brasile dello scorso novembre in cui ha trionfato la Mercedes di George Russell. Il team di Milton Keynes le ha vinte tutte sino ad oggi in questo 2023, con il mondiale che è già chiuso in favore di Max Verstappen.

L’olandese si presenta al via del GP d’Austria con 69 punti di vantaggio su Sergio Perez, che nelle prime gare ha retto bene il confronto, ma da Miami in poi non c’è stato più nulla da fare. La Ferrari sa di avere una buona occasione sulla pista di Spielberg, anche alla luce di quanto fatto vedere in Canada, e considerando anche i tanti sviluppi che verranno portati in terra austriaca. Gli appassionati di F1 si preparano ad un week-end molto interessante.

F1, ecco gli orari e le informazioni del GP del Canada

La F1 non sta regalando grandi sorprese in questa stagione, con la Red Bull e Max Verstappen che stanno letteralmente macinando i rivali. La pista di Spielberg, con i suo 4.318 metri è una delle più corte dell’intero calendario, ed essendo molto veloce e composta da sole 10 curve, è quella che si percorre più in fretta dal punto di vista del tempo sul giro.

Il record in gara è stato stabilito in 1’05”619 dalla McLaren di Carlos Sainz nel 2020, mentre in qualifica, Valtteri Bottas su Mercedes, sempre nello stesso anno, fece segnare uno spaventoso 1’02”939. Ora i tempi sono più alti, visto che le F1 ad effetto suolo hanno prestazioni inferiori, ma presto ci avvicineremo a queste performance.

Per quello che riguarda l’albo d’oro, per ben tre volte si sono imposti Alain Prost e Verstappen, con quest’ultimo che su questa pista ha vinto per quattro volte, ma nel 2021, in una delle due occasioni trionfali la denominazione era quella del Gran Premio di Stiria, che si è corso anche nel 2020.

Per ciò che riguarda i costruttori invece, davanti a tutti ci sono McLaren e Ferrari a quota sei, con il trionfo di Charles Leclerc nel 2022 che è valso l’aggancio. Cinque le affermazioni della Mercedes, con la Red Bull che è a tre assieme alla Williams ed a -1 dalla Lotus. La caccia ai big è aperta.

Di seguito trovate gli orari del prossimo fine settimana:

Orari TV GP Austria su SKY

Venerdì 30 giugno

Prove libere

13:30-14:30

Qualifiche

17:00-18:00

Sabato 1 luglio

Sprint Shootout

12:00-13:00

Sprint Race

16:30

Domenica 2 luglio

Gara

15:00

Orari TV GP Austria su TV8

Sabato 1 luglio

Sprint Shootout

17:30 in differita su TV8

Sprint Race

19:00 in differita su TV8

Domenica 2 luglio

Gara