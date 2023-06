Valentino Rossi pizzicato in vacanza: guardate con chi si rilassa, è un super VIP

Un personaggio poliedrico come Valentino Rossi sceglie accuratamente i suoi amici in vacanza. Ecco con chi è stato beccato in barca.

Meritate vacanze per Valentino Rossi prima di tornare in pista al volante della sua BMW nel campionato Fanatec GT. L’ex centauro della Yamaha si sta godendo alla grande questa seconda giovinezza nel campionato delle vetture Gran Turismo, dopo il ritiro dalla MotoGP nel 2021. In molti credevano che sarebbe stato molto più traumatico il distacco dalle due ruote.

Valentino Rossi continua ad andare in moto, sia nel Ranch in sella alle moto da cross, sia in pista al fianco dei piloti della sua Academy. Sul piano professionale il Dottore ha scelto di abbracciare una nuova sfida, gareggiando in impegnative sfide del GT, togliendosi già delle soddisfazioni. La prossima tappa sarà la 24 ore di Spa-Francorchamps. Dopo aver trionfato nella Gara-2 di Road to Le Mans, alla vigilia della mitica 24 Ore sul circuito di Le Sarthe, per Rossi sarà l’occasione di mettersi alla prova sull’iconica pista belga.

Una vittoria avrebbe un gusto particolare, essendo uno degli appuntamenti più attesi del calendario. La sfida, divisa per categorie, conterà sulla partecipazione di 71 auto. Nella passata stagione il #46 riuscì a cogliere la diciassettesima posizione, a bordo dell’Audi R8 LMS. Proverà a fare di più a volante della BMW M4 GT3, sempre gestita dalla squadra WRT. Nel team figurano driver dalla grande esperienza Maxime Martin ed Augusto Farfus.

Valentino Rossi, in barca con un noto cantante

Il pilota di Tavullia sta facendo del suo meglio a bordo della vettura tedesca, ma non sarà semplice trovare la via del podio. Una top 10 già rappresenterebbe un risultato ottimo. Le soddisfazioni del Dottore arrivano anche dalla MotoGP. Il suo team Mooney VR46 è secondo nella classifica dei team e il feeling tra Bezzecchi e la Desmosedici GP22 cresce di gara in gara. Il romagnolo è diventato uno dei principali contendenti del campione del mondo Pecco Bagnaia.

La cavalcata del Bez è frutto di un lavoro di squadra impressionante. Il Dottore ha messo su un team fenomenale che, in teoria, dovrebbe essere il quarto della casa di Borgo Panigale. Team ufficiale, a parte, Pramac e Gresini sono realtà più consolidate, tuttavia il Mooney VR46, grazie alle performance di Bezzecchi e Marini, è destinato a scrivere una pagina importante del libro della classe regina.

Tutto viaggia a gonfie vele per il Dottore. Il rapporto con la compagna Francesca Sofia Novello è magnifico. La coppia ha avuto una figlia nel 2022, di nome Giulietta. L’ex rider della Yamaha ama trascorrere un po’ di tempo anche con i suoi amici storici. In barca, il #46 è stato paparazzato dalla rivista CHI, come potrete vedere in alto nella foto postata su IG, in compagnia di Cesare Cremonini.

Quest’ultimo oltre ad essere uno dei suoi cantanti preferiti, è da anni uno dei suoi migliori amici. Valentino e Cesare si conoscono dai tempi gloriosi dei Luna Pop. L’immagine è stata scattata in Sardegna dove l’ex centauro si sta rilassando in barca anche con la sua famiglia. A San Teodoro, invece, il cantante ha una casa e può godersela in compagnia della nota giornalista RAI Giorgia Cardinaletti.