Marquez, c’è qualcuno felice di vederlo fermo? Clamoroso quanto emerso

Marc Marquez non ha corso il Gran Premio d’Olanda, che si è disputato in quel di Assen. Ora spunta uno strano retroscena.

Ancora una volta, Marc Marquez è stato costretto a fermarsi, e non ha potuto prendere parte al Gran Premio d’Olanda. Su di lui c’è un dato a dir poco assurdo, che fa ben capire quanto sia in difficoltà. Il nativo di Cervera, infatti, ha saltato ben sei gare in questa stagione, ed non è mai riuscito a portare a casa punti alla domenica, ritirandosi nelle poche occasioni in cui ha preso parte all’evento domenicale.

L’otto volte campione del mondo del Motomondiale è in un tunnel senza uscita, visto che con la Honda c’è ancora un altro anno di contratto. Il problema principale non è questo, visto che secondo quanto emerso in questi giorni, il suo nuovo manager Jaime Martinez Recasens, sarebbe pronto a richiedere un’uscita anticipata.

Il guaio è rappresentato dalla quasi totale mancanza di alternative, visto che l’unica opzione percorribile pare essere la KTM. Francesco Guidotti ha già detto che l’interesse verso Marquez non può non esserci, ma che nel caso, se ne potrà parlare nel 2025 e non dal prossimo anno, rendendo vano, in tal caso, l’addio anticipato alla Honda.

Insomma, la situazione è sempre più tesa, con Marc che continua ad incappare in brutte cadute che pregiudicano la sua integrità fisica. Dal 2020 in avanti, lo spagnolo vanta un maggior numero di gare saltate rispetto a quelle che ha corso, e questo rende bene l’idea di quanto possa sentirsi frustrato in questo periodo. A seguito del forfait del #93 in quel di Assen, si sono alzate anche delle voci non proprio “normali”, che meritano di essere approfondite al meglio.

Marquez, c’è una voce che fa già discutere

Marc Marquez non ha preso parte al Gran Premio d’Olanda, e questo è ormai un dato di fatto. Sull’edizione di “Repubblica” pubblicata all’indomani della tappa di Assen, si parla di una sorta di sollievo da parte del suo entourage per il fatto di non aver preso parte alla tappa olandese, ufficialmente per il dolore legato alla frattura di una costola.

Secondo quanto riportato, il nativo di Cervera avrebbe trascorso una notte di grande sofferenza, che lo avrebbe convinto a non scendere in pista per la gara. Sempre secondo quanto scritto dal giornalista Massimo Calandri, un amico di Marc avrebbe detto: “Meglio che non corre, non ci sta con la testa, chissà cos’altro sarebbe potuto succedere in gara“.

Considerando che si tratta di parole che provengono dalla bocca di uno stretto collaboratore di Marquez, non c’è da stare molto tranquilli riguardo alla condizione, sia fisica che psicologica di questo grande campione, che è sicuramente nel momento peggiore della sua carriera, come da lui stesso dichiarato.

Inoltre, la stessa persona ha detto che Marc è molto sfiduciato, e che lui potrebbe andarsene già a fine anno per approdare in KTM. Sarà interessante vedere se, in tal senso, ci saranno delle conferme o delle smentite, ma quello che sta accadendo non può passare inosservato all’attenzione degli addetti ai lavori.