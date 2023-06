Bagnaia ed il segreto del trionfo: una modifica è stata fondamentale

Dittatura di Pecco Bagnaia ad Assen, con la seconda vittoria consecutiva ottenuta al GP d’Olanda. Ecco il suo commento a fine gara.

Il Gran Premio d’Olanda ha visto trionfare Pecco Bagnaia, che così come lo scorso anno, non ha avuto rivali in quel di Assen. Il campione del mondo e la Ducati sono stati autori di un lavoro strepitoso, visto che occorre tornare al venerdì mattina per capire quanto sia stata importante questa vittoria.

Nelle prime prove libere, infatti, il campione del mondo era in grossa difficoltà, con una moto molto nervosa e che lo aveva fatto parecchio innervosire. Già dal pomeriggio, tuttavia, le cose sono migliorate, ma sia in qualifica che nella Sprint Race del sabato non c’era stato nulla da fare contro Marco Bezzecchi.

L’alfiere del Mooney VR46 Racing Team ha compromesso le sue ambizioni di vittoria al via, venendo passato sia da Bagnaia che da Brad Binder, che poi ha ceduto subito il passo al campione del mondo. Bezzecchi ha impiegato metà gara per superare il sudafricano, che come al solito, ha lottato come un leone, dando una bella mano al leader.

A questo punto, Pecco ha il mondiale in mano, visto che ha costruito un vantaggio di 35 punti su Jorge Martin, solo quinto al traguardo e mai protagonista in questo fine settimana, e di 36 su Bezzecchi, che è comunque autore di una stagione strepitosa e che sta facendo vedere di essere un grandissimo talento.

Bagnaia, ecco le sue parole al termine della gara

Incontenibile, a fine gara, la gioia di Pecco Bagnaia, proprio perché è maturata alla fine di un week-end che era partito con il piede più sbagliato possibile. Il campione del mondo, così come 12 mesi fa, ad Assen è stato semplicemente perfetto, con una gestione incredibile delle gomme e della situazione.

Tuttavia, il campione ha detto di non essersi tenuto nulla e di essere del tutto al limite, come affermato subito dopo essere sceso dalla sua Ducati: “Davvero fantastico, non è stato semplice perché dietro spingevano molto, volevo andare in fuga, ma sono riuscito a fare il gap solo negli ultimi giri. Ero veramente al limite, adoro questa pista e questo pubblico, è davvero fantastico e grazie a tutti. Assen è fantastica e mi sono divertito tantissimo“.

In seguito, Bagnaia ha commentato la gara ai microfoni di “SKY Sport MotoGP“: “Una gara tosta, molto lenta per via delle condizioni e delle gomme. Il lavoro che abbiamo fatto rispetto al venerdì ed al sabato? Abbiamo fatto una modifica stamattina, ci siamo resi conto che avevamo bisogno che di un setting molto diverso dallo scorso anno, ma siamo riusciti a trovare quello giusto questa mattina“.

Pecco ha poi aggiunto: “Nel Warm-up era tutto perfetto, ma oggi pomeriggio si scivolava molto ed eravamo ben più lenti dello scorso anno. Nessuno si aspettava questo caldo, anche la Michelin che ha portato una gomma più morbida dietro. Tutti hanno sofferto a livello di grip, il ritmo era abbastanza lento. I miglioramenti in gara rispetto alla Sprint? Dipende dalle piste, al Mugello ho vinto entrambe, ma in generale, siamo sempre sul podio, ora dobbiamo sempre spingere sin dal primo giro al sabato, a volte riesce, a volte no, ma la mia gara preferita è quella lunga. C’è da gestire e controllare tutto, è più nelle mie curve“.