SUV, un modello pazzesco arriva in Italia: guardate che prezzo da urlo

Il mercato dei SUV è in continua crescita, ed oggi vi parleremo di una creatura che fa parlare molto di sé. Ecco com’è.

Il settore automotive non sta vivendo il periodo migliore della sua storia, ma in tutto ciò, la grande crescita dei SUV non può passare inosservata. A tal proposito, è lecito parlare dell’enorme importanza che tutti i costruttori stanno dando a questo segmento, con tanti nuovi modelli che sono stati svelati in questi anni.

Tanto per far capire quanto i SUV stiano andando di moda, è lecito affermare che la Mercedes ha deciso, man mano, di rallentare la produzione di Station Wagon e berline, per far spazio a tanti nuovi crossover. Un’ulteriore conferma relativa alla forza di queste auto viene da quanto fatto da Ferrari, Lamborghini e Maserati, che con i loro crossover hanno fatto man bassa di vendite.

Ovviamente, modelli come il Purosangue, l’Urus e la Levante sono troppo costosi per la gente comune, ed oggi vi parleremo di un’auto elettrica di dimensioni “maggiorate” che sicuramente farà al caso vostro. Il veicolo viene dalla Cina, e visto quello che sarà il suo prezzo, c’è da aspettarsi che farà grandi risultati in futuro.

SUV, scorpiamo la nuova Byd Song L 2023

Qualche giorno fa è andata in scena la fiera di Shangai, ed è stata l’occasione per osservare tanti nuovi modelli di auto molto interessanti. In questo periodo, gli amanti dei SUV possono sbizzarririrsi, visto che stanno uscendo novità da tutte le parti, e dal mercato cinese, continuano a fuoriuscire modelli molto economici e che vogliono sfondare nel resto del mondo.

Oggi vi parleremo della nuovissima Byd Song L, che va ad unirsi a quelli già esistenti dello stesso marchio, ovvero la Song Plus, la Song Pro e la Song Max. Si tratta di una pesante evoluzione dei SUV che si sono già visti sul mercato cinese in questi anni, e la nuovissima Song L appare un marcato passo in avanti, che potrebbe fare scuola anche in Europa.

L’altezza da terra sembra essere aumentata, per darle un look ancor più aggressivo ed un carattere da vero e proprio fuoristrada. Bellissima la griglia anteriore illuminata dai fari a LED, che ormai sono una prerogativa nel settore automotive. Ovviamente, si tratta di una vettura ad emissioni zero, anche se non abbiamo enormi informazioni in tal senso.

La batteria dovrebbe essere da 82 kWh, con un motore posteriore da 230 kW, ed uno anteriore da 160 per la versione con la trazione integrale. L’autonomia prevista è buona, visto che si parla di 500 km prima di dover mettere la vettura sotto carica. La lunghezza sarà di circa 4,80 metri, con passo pari a 2,92 metri, il medesimo della Seal.

Si tratterà di un crossover di Segmento B, per il quale c’è grande attesa, anche per via del suo ottimo prezzo. L’obiettivo di questa vettura è addirittura di sfidare la Tesla, con un prezzo che in Italia sarà di circa 25.000 euro. C’è da dire che, essendo un’elettrica e considerando i prezzi di oggi, è un’ottima offerta, anche se non sappiamo ancora quando arriverà nel nostro paese. Preso vi daremo nuovi aggiornamenti in tal senso.