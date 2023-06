Spuntano le foto della nuova FIAT Panda: grande novità all’interno

Grande aggiornamento per ciò che riguarda una FIAT Panda molto speciale. Ecco cosa è cambiato e perché ora è più bello guidare.

Il marchio FIAT sta vivendo un momento di grosse novità, alcune delle quali sono state già svelate, mentre altre sono in fase di sviluppo. In questi ultimi mesi, sono stati svelati diversi nuovi modelli, a partire dalla minicar Topolino, la cui prima foto è emersa poche settimane fa.

Lo stesso discorso è valido per la Nuova 600, ovvero il Suv di Segmento B che sarà svelato il 4 di luglio, ma le cui forme ormai sono ben note. Sarà una vettura elettrica, anche se ci sarà qualche versione dotata di motore a combustione, ma è chiaro che il piatto forte sarà quella ed emissioni zero. Per il momento, e ciò è un bel problema per il marchio di Torino, sono arrivate molte critiche al design, visto che è troppo simile, secondo il pubblico, alla 500X, con i fari della vecchia Stilo.

La FIAT dovrà dunque fronteggiare questo problema, anche se siamo certi del fatto che le vendite non mancheranno di certo. Inoltre, c’è un grande lavoro attorno a due progetti attesi in futuro, ovvero la Panda 2024 e la Multipla 2025, le quali andranno ad abbracciare un tipo di design del tutto nuovo, destinato a cambiare la storia di questo marchio.

Pochi giorni fa è stata svelata la Panda 4×40, realizzata per omaggiare il 40esimo anniversario della nascita della Panda 4×4, che nacque nel 1983. Simbolicamente, è stata realizzata in edizione limitata, in 1.983 unità. A questo punto, andiamo a scoprire uno dei segreti di questa vettura, che riguarda i suoi interni e che si prepara a stupire.

FIAT, ecco il nuovo sistema di infotainment della Panda

La FIAT ha dunque presentato la versione speciale della sua Panda 4×4, denominata 4×40. Assieme ad alcune novità stilistiche ed alla base della Cross dal punto di vista del design, è stato introdotto anche un nuovo sistema di infotainment, dotato di Radio DAB da 7″ per ciò che riguarda lo schermo touchscreen, oltre alla possibilità di collegare il vostro smartphone.

Gli interni sono davvero ben realizzati, e spicca l’utilizzo del color avorio che troviamo anche sulla carrozzeria. Esso è presente sia sui sedili che sulla plancia, e va specificato che il nuovo sistema multimediale è compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto, in modo da potervi godere la vostra musica preferita indipendentemente dal telefono che possedete.

All’interno, per quello che riguarda gli oggetti di serie, troviamo anche il climatizzatore automatico, gli specchietti retrovisori elettrici e riscaldati, i sensori crepuscolari e sensori di parcheggio posteriori. La FIAT ha messo lì davvero una bella creatura, in attesa dell’arrivo del modello più atteso, ovvero quella che arriverà nel 2024 e che segnerà l’ingresso in una nuova era.

Nel frattempo, affrettatevi ad ordinare questa Panda 4×40, perché vi ricordiamo che è stata realizzata in edizione limitata. Di sicuro, ci sarà una vera e propria guerra per cercare di portarsela a casa, visto quanta gente è legata alla Panda a trazione integrale. Presto sarà possibile ordinarla.