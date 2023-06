Honda ZR-V: il nuovo SUV giapponese proiettato al futuro

Il powertrain e:HEV è lo stesso della Honda Civic da 184 CV di potenza. Per misure e caratteristiche si inserisce tra HR-V e CR-V.

Che sarebbero stati mesi, i prossimi, particolarmente intensi ed interessanti in casa Honda lo avevano già anticipato, tanto quanto la volontà del marchio di proiettarsi costantemente al futuro con tecnologie e prodotti più che mai moderni.

Il primo tassello, in ordine di tempo, di una ristrutturazione gamma particolarmente interessante all’interno della proposta del brand giapponese è stata la nuova ZR-V, SUV di medie dimensioni che arriverà sul mercato, anche italiano, a partire dal mese di luglio.

Nuova Honda ZR-V: un SUV con la tecnologia di una berlina

Da un punto di vista di misure, nuova ZR-V si inserisce perfettamente tra la HR-V e la CR-V, le due attrici principali sin qui della proposta SUV di casa Honda.

Tuttavia, nuova Honda ZR-V ha elementi in comune anche con la berlina Civic, un concentrato di tecnologia con cui proprio ZR-V condivide non solo una parte della piattaforma (la porzione anteriore, perché quella posteriore riprende lo stesso layout ingegneristico della CR-V, ndr) ma anche il moderno sistema di propulsione e:HEV full hybrid, composto da un 2.0 quattro cilindri in linea abbinato ad una doppia unità elettrica per una potenza complessiva di 184 Cv.

Tecnologia ma anche efficienza, la componente elettrica del powertrain permette di limitare i consumi fino ad una media stimata di 15 km con un litro.

Versatile, comoda e facile da utilizzare

Elettrificata, moderna ma anche versatile, nuova Honda ZR-V è in grado di adattarsi a qualsiasi contesto o superficie, non solo per le sue forme e la sua impostazione telaistica, ma anche per il supporto garantito dalla modalità Snow, adatta per i fondi a scarsa aderenza e che va ad affiancarsi alle canoniche drive mode Eco, Normal e Sport che sono presenti anche sull’ultima generazione di Civic.

Internamente la nuova Honda ZR-V si caratterizza per elementi e dettagli ben rifiniti, un’ottima abitabilità, una strumentazione digitale con sistema multimediale e un indicatore di potenza consumata al posto del classico contagiri.

A seguire arriveranno altri due modelli Honda

Honda ZR-V è un prodotto moderno, tecnologico nel suo powertrain full hybrid e:HEV, ma anche sorprendente e capace di far fronte a molteplici esigenze, con una buona tenuta di strada ma anche un brillante agilità.

Un primo tassello, come detto in apertura, dell’offensiva del marchio giapponese dei prossimi mesi che vedrà, a seguire, l’arrivo anche di e:Ny1, B-Suv cento per cento elettrico, e della nuova CR-V, arricchita anche dalla variante PHEV.