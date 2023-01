Honda insieme a Sony hanno “partorito” l’auto del futuro: eccola

Al CES di Las Vegas Sony e Honda hanno presentato il primo prototipo di auto altamente tecnologia, che punta a rivoluzionare il mercato.

Essere leader nell’ambito tecnologico a quanto pare non basta più a un marchio famoso in tutto il mondo come Sony. Dalle foto alle videocamere, passando per i televisori e gli impianti auto, fino al mondo delle consolle e dei videogiochi, la produzione della casa giapponese è simbolo di qualità. Ma da tempo ha deciso di fare un ulteriore step, forse decisivo per la sua storia. Quasi un anno fa infatti ha annunciato di aver firmato un memorandum d’intesa con una vera casa automobilistica, la Honda, per arrivare insieme a produrre un’auto moderna in quanto a motorizzazioni ma soprattutto tecnologia a bordo. Insomma un’auto del futuro che sia il punto di riferimento per tutti.

Le due società lo scorso marzo hanno annunciato congiuntamente che avrebbero esplorato la loro intenzione di costruire una joint venture che doveva avere come scopo lo sviluppo e la vendita di nuovi veicoli elettrici, nonché sullo sviluppo e il lancio di una nuova “piattaforma di servizi di mobilità” da utilizzare in questa auto. La Sony avrebbe messo in campo le “tecnologie di imaging, rilevamento, telecomunicazione, rete e intrattenimento”, mentre Honda avrebbe fornito la sua esperienza in fatto di produzione di auto vera e propria, oltre che di motori (vedi anche la F1).

In realtà Sony negli anni scorsi aveva già tentato da sola la strada della costruzione di un’auto tutta sua. Il primo esperimento ci fu nel 2020, con la concept car chiamata Vision-S nel 2020, poi tramutato nel 2021 in un SUV. Ora però il passo successivo è stato quello di unire le forze con Honda e creare davvero un’auto che può arrivare in catena di produzione. Il tutto con un marchio nuovo, chiamato Afeela.

Sony e Honda insieme per la Afeela

La prima vera apparizione in pubblico è arrivata in un classico a cui Sony partecipa da tempo, il Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas, uno degli appuntamenti immancabili per tutti gli addetti ai lavori del settore del commercio tecnologico, dove si ha la panoramica delle maggiori novità a livello tecnologico, dall’automotive alla domotica, dai gadget digitali alle app per gli smartphone.

Qui da anni anche il settore delle auto è presente con prototipi futuristici ma stavolta Honda e Sony hanno voluto stupire tutti presentando la Afeela, la prima auto nata da questa collaborazione che si preannuncia davvero molto interessante. Si tratta di una berlina a quattro porte dalle linee morbide ed essenziali, presentata da Kenichiro Yoshida, CEO di Sony, che l’ha descritta come il primo tentativo di un’auto con capacità autonome e che offre “spazi di intrattenimento in movimento”.

I primi preordini delle Afeela sono previsti per la prima metà del 2025, con le vendite che inizieranno lo stesso anno. E le prime spedizioni saranno per i clienti in Nord America nella primavera del 2026. Il nuovo veicolo elettrico sarà inizialmente prodotto nello stabilimento Honda del Nord America e presenterà capacità di guida automatizzata di livello 3 in condizioni limitate. In pratica l’auto può guidare in situazioni come gli ingorghi in maniera autonoma, ma il conducente deve subentrare quando il sistema lo richiede.

Una macchina “robot”

Sony ha rivelato anche diverse novità che monta questa auto, inclusa l’integrazione di supporti esterni lungo la parte anteriore dell’auto che consente di interagire con altri utenti in strada e condividere le informazioni necessarie. Basta dare qualche dato per capire quanto sia questa Afeela un concentrato puro di tecnologia: 45 telecamere (per controllare all’interno il conducente e il suo stato) e sensori posizionati sia all’esterno che all’interno, 800 teraflop di potenza di calcolo massima per l’ECU. Insomma quasi una macchina robot per intenderci. A “condurre” l’auto e i suoi sistemi informatici ci pensa un processore Snapdragon Digital Chassis di Qualcomm Technologies, mentre il sistema di intrattenimento presente sulla vettura è stato sviluppato con Epic Games.

“Oltre a film, giochi e musica, immaginiamo una nuova esperienza in auto utilizzando la nostra esperienza di UX e le tecnologie dell’interfaccia utente“, ha affermato Yoshida. Mentre Kim Libreri, chief technology officer di Epic Games, ha affermato che in futuro l’automobile diventerà un “continuum delle nostre vite digitali“.