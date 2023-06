MotoGP, infortunio per Fabio Quartararo: a rischio il GP d’Olanda?

Fabio Quartararo, ex campione del mondo della MotoGP, vive un’annata da incubo, ed ora c’è anche un guaio fisico che lo rallenta.

La MotoGP sta vivendo del devastante dominio Ducati in questa stagione targata 2023, con tutti gli altri che sono costretti a guardare da lontano. Tra di loro c’è anche Fabio Quartararo, campione del mondo nel 2021 e vice-iridato anche lo scorso anno, quando fu beffato da Pecco Bagnaia proprio all’ultima gara di Valencia. Di questi tempi, 12 mesi fa, il rider transalpino aveva 91 punti di vantaggio sul rivale, che poi sfruttò la crisi tecnica della Yamaha per colmare il gap e portare a casa il titolo mondiale.

Ad oggi, tra i due c’è una differenza immensa, visto che Pecco guarda tutti dall’alto con i suoi 160 punti, mentre Quartararo è solo ottavo a quota 57, pagando ben 103 lunghezze dal campione in carica. Perdere un protagonista della MotoGP come Quartararo nella lotta al vertice è una pessima notizia, ma con la M1 si può fare ben poco.

Il podio conquistato ad Austin con un bel terzo posto è stato un vero e proprio miracolo, visto che questa Yamaha non ne vuol sapere di essere competitiva. Nelle ultime due tappe, disputate al Mugello ed al Sachsenring, Franco Morbidelli ha fatto meglio del ben più blasonato compagno di squadra, che ora deve fronteggiare un altro colpo di sfortuna alla vigilia di Assen.

MotoGP, infortunio per Fabio Quartararo in Olanda

In queste ultime ore, uno dei protagonisti della MotoGP, ovvero Fabio Quartararo ha pubblicato una sua foto in giro per Amsterdam, apparendo carico e sorridente alla vigilia del Gran Premio d’Olanda. Tuttavia, poco dopo è arrivata una notizia non certo positiva, visto che è emerso un piccolo infortunio che lo ha visto protagonista mentre correva, rimediando una lieve distorsione alla caviglia sinistra ed al pollice.

Intervistato da “Racesport.nl“, il campione del mondo della MotoGP nel 2021 ha dichiarato: “Sono caduto mentre stavo correndo, ho preso una storta ad una caviglia ed al pollice, spero non sia nulla di grave. Si è trattato di un vero e proprio incidente, sono caduto molto pesantemente. Correre ad Amsterdam è proprio pericoloso“.

In seguito, Quartararo è stato sottoposto ad una radiografia, che ha evidenziato una frattura all’alluce del piede sinistro, così come la distorsione della caviglia. I medici della top class avrebbero comunque dato l’ok ad “El Diablo” per effettuare le prime prove libere del Gran Premio d’Olanda, in programma ad Assen alle 10:45 di venerdì.

Dunque, al momento è stato dichiarato “fit”, ma dopo la prima sessione di libere, verrà nuovamente visitato, e solo lì si capirà se potrà andare avanti o meno con il suo lavoro. Si tratta dell’ennesima tegola all’interno di una stagione disgraziata, a causa di una Yamaha che non ne vuole sapere di essere competitiva.

Quartararo è apparso distrutto sul fronte psicologico dopo le ultime gare, consapevole di non poter nulla per lottare per il titolo mondiale, ma neanche per giocarsi qualche podio o le posizioni di testa. Nelle prossime ore, arriveranno nuovi aggiornamenti su quelle che sono le sue condizioni fisiche, che comunque destano preoccupazione.