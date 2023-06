Bautista torna in MotoGP? C’è la gara in cui potrebbe correre con la Ducati

Alvaro Bautista ha effettuato un buon test a Misano con la Ducati Desmosedici GP, ed ora sogna un ritorno in gara.

La Ducati è la moto del momento, e ciò è valido sia per la MotoGP che per la Superbike, ed uno degli uomini più in voga del momento è Alvaro Bautista. Lo spagnolo, campione del mondo in carica delle derivate di serie, ha girato sulla Desmosedici GP in questi giorni a Misano, con un test premio offerto proprio dalla casa di Borgo Panigale.

La Rossa scesa in pista aveva la livrea con la quale corre in Superbike, ovvero quella di Aruba.it, con il #19 stampato sul cupolino in giallo. Alvaro ha dichiarato che le sensazioni alla guida sono state davvero incredibili, con il miglior tempo siglato in 1’32”590, che gli sarebbe valso il 15esimo posto in griglia al Gran Premio di Misano dello scorso anno.

Bautista ha dichiarato di non aver mai spinto a fondo, ma c’è anche da capirlo. Infatti, il campione del mondo delle derivate di serie sta dominando il campionato di Superbike, ma non può permettersi di rischiare qualche serio infortunio per quello che è comunque un test, anche se le emozioni sono state incredibile.

Nelle ultime ore, si sta facendo largo un’ipotesi che ha del clamoroso, ma che è nell’aria già da qualche tempo. Infatti, il sogno di Alvaro è quello di tornare a correre in MotoGP come Wild Card, come sta facendo, con KTM, anche il grande Dani Pedrosa. Ecco quali sono le date disponibili.

Bautista, ecco quale gara potrebbe correre quest’anno

Alvaro Bautista ha girato in quel di Misano martedì e mercoledì e, come detto, ha avuto delle gran belle sensazioni. Le sue parole lo confermano: “Al momento, fare da Wild Card non è nei miei piani, ho fatto solo un test. Ora dobbiamo concentrarci su quelle che sono le prossime tre gare in Superbike, perché saranno molto ravvicinate e sono fondamentali“.

Il campione del mondo della Superbike ha poi aggiunto: “Vedremo se la Ducati mi chiederà di fare altri test in futuro, al momento non lo so, ma non ho altri piani. Dove potrei correre una gara? Se ne devo scegliere una, opterei per Sepang, è davvero una bella pista. La trovo molto veloce, con grandi curve e lunghi rettilinei, sono sicuro che lì mi divertirei parecchio, ma vedremo“.

Il Gran Premio della MotoGP si terrà il prossimo 12 di novembre, data nella quale non è prevista la convergenza di date con la Superbike. Questo potrebbe permettergli di gareggiare senza problemi, anche alla luce di un fattore legato alla classifica mondiale del campionato nel quale sta dominando la scena.

Con questo ritmo, infatti, Bautista rischia di chiudere i conti, a livello matematico, già verso la fine dell’estate, grazie alla superiorità che gli ha permesso di vincere tutte le gare sin qui disputate, tranne la Superpole Race dell’Indonesia nella quale è caduto. Presto vi aggiorneremo con nuove notizie a tal proposito, ma tutti sperano di rivederlo, prima o poi, sulla Ducati della classe regina.