MotoGP, sospiro di sollievo per Bastianini? Ecco cosa ha deciso la Ducati

La Ducati è il punto di riferimento in MotoGP, ed ora pare quasi ufficiale la scelta dei piloti in chiave futura. Cosa è stato deciso.

In casa Ducati si gioisce per un primato sempre più netto in MotoGP, con il Gran Premio di Germania che ha regalato alla casa di Borgo Panigale la sesta vittoria su sette gare disputate. Ad imporsi è stato Jorge Martin, il sella alla Desmosedici GP23 del team Pramac, il quale ha battuto per appena 64 millesimi Pecco Bagnaia.

Tra i due c’è stato un confronto serratissimo, con lo spagnolo che ha avuto ragione del campione del mondo in carica della MotoGP per appena 64 millesimi, un gap ridottissimo che testimonia il grande equilibrio che c’è stato domenica scorsa. Tuttavia, se vogliamo usare la parola equilibrio la possiamo applicare solo al contesto Ducati, visto che la concorrenza è lontana anni luce.

Per la prima volta nella sua storia, infatti, la Ducati ha piazzato una cinquina in gara, dopo aver messo a referto un poker in quel del Mugello. Il primo dei non rappresentanti del marchio italiano al traguardo è stato Jack Miller con la KTM, anche se, ad onor del vero, va detto che Brad Binder era al terzo posto nel momento in cui è scivolato.

La dittatura della casa di Borgo Panigale è comunque evidente e non sembra esserci la possibilità che le cose cambino, in favore dei rivali, dall’oggi al domani. A questo punto, è bene parlare di mercato, e di quella che sarà la coppia di piloti del team campione del mondo a partire dal prossimo anno.

MotoGP, Bastianini in Ducati factory anche nel 2024

In questi ultimi giorni, il mondo della MotoGP aveva accolto con stupore le parole di Jorge Martin, il quale ha ribadito la volontà di correre per il team ufficiale Ducati, possibilmente anche a partire dal 2024. Tuttavia, secondo quanto riportato da “Marca.com“, la coppia della casa di Borgo Panigale continuerà ad essere formata da Pecco Bagnaia ed Enea Bastianini anche il prossimo anno.

I piani di casa Ducati, dunque, non sono stati alterati dal grande inizio di stagione del rider iberico, che vincendo sia la Sprint Race che la gara domenicale del Sachsenring è ora a soli 16 punti in classifica da Bagnaia. Enea, dal canto suo, non ha potuto dimostrare il proprio valore, a causa del brutto infortunio che lo ha visto protagonista a Portimao, nel quale ha rimediato la frattura della scapola.

Bastianini, uno dei maggiori talenti della MotoGP moderna, è così tornato in pista al Mugello, ma è ancora lontano dalle migliori condizioni fisiche. Nonostante questo, è ottimista in chiave futura, e questa notizia, seppur non ancora ufficiale, non può che far bene al suo morale.

Detto questo, Martin resta un grande talento e che sta seriamente mettendo in difficoltà Bagnaia, soprattutto grazie alla costanza di rendimento, che in passato era mancata. Attendiamo ora nuovi aggiornamenti in merito al mercato, ma la sicurezza sulla coppia Ducati del prossimo anno pare ormai data per certa. Le indiscrezioni parlano chiaro.