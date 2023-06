Bastianini fa un annuncio importante: ecco cosa accadrà dopo Assen

Enea Bastianini non è ancora al top e deve stringere i denti in Olanda, ma ha già un piano chiaro per ciò che accadrà in seguitò.

Se la fortuna è cieca, la sfortuna ci vede benissimo, ed in questo 2023 ha colpito il nostro Enea Bastianini, il quale si è ritrovato tagliato fuori dalla lotta per il titolo mondiale sin dal primo week-end di gara. Ricordando l’accaduto, il rider riminese, nel corso della Sprint Race di Portimao, corsa il 25 di marzo, è stato protagonista di un brutto incidente.

Proprio al primo giro, è stato preso in pieno da Luca Marini, che tentando di superarlo è scivolato, e nell’impatto, Enea si è rotto la scapola. La scelta è stata quella di non puntare su un intervento chirurgico, ma il recupero si è dimostrato più lungo del previsto, con un primo tentativo di rientro che ha dato esito negativo a Jerez de la Frontera, un mese dopo il fattaccio.

Bastianini è poi tornato in pista full-time al Mugello, ma è chiaro che è ancora presto per pensare di vederlo in lotta per la vittoria. Al Gran Premio d’Italia ha chiuso nono sia nella Sprint Race che nella gara domenicale, per poi giungere rispettivamente decimo ed ottavo al GP di Germania, corso domenica scorsa sul tracciato del Sachsenring, sicuramente meno selettivo, dal punto di vista fisico, rispetto a quello del Mugello.

Il “Bestia”, a questo punto, deve stringere i denti in vista di Assen, allenandosi a stare sulla moto, per poi ottimizzare il recupero sfruttando la pausa estiva, che durerà oltre un mese, visto che a Silverstone si correrà il prossimo 6 di agosto. Enea, dunque, ha tutto il tempo per recuperare e per ripresentarsi al via con le carte in regola per giocarsi le prime posizioni.

Bastianini, ecco le sue parole nel giovedì di Assen

Enea Bastianini è stato uno dei protagonisti del media day della MotoGP, andato in scena al giovedì nel paddock del Sachsenring. Il rider riminese è consapevole del fatto che ormai la lotta al mondiale sia per lui un qualcosa di irraggiungibile, e sta concentrando tutti i suoi sforzi sul recupero fisico.

Ecco le sue parole: “Credo che, dal punto di vista fisico, starò meglio qui ad Assen, ma qui servirà andare in pista con calma, perché questa è una pista molto più faticosa rispetto al Sachsenring. Sono comunque contento di poter prendere quanta più confidenza possibile con la moto, tornare in pista è stato davvero molto bello. Sapevo che non sarebbe stato semplice, ma è andato tutto come mi sarei aspettato. Mi sono adattato a questa situazione, ma sono più tranquillo rispetto a quando ero a casa e vedevo le gare dalla televisione“.

Bastianini ha poi svelato i suoi piani futuri: “Dopo Assen, per me sarà un’altra storia ed inizierà un campionato del tutto diverso. Sono nella squadra ufficiale della Ducati perché sono competitivo e dovrò tornare ad esserlo presto. Ora sto lavorando come se stessi affrontando dei test continui, e devo ancora imparare bene la moto di quest’anno. Stiamo comunque dando tutto“.