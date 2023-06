Bagnaia “arrabbiato” con la Ducati, poi però rivela il suo ottimismo

Quarto tempo per Pecco Bagnaia nelle prove libere del GP d’Olanda, in una giornata non troppo facile. Ecco le sue parole.

Termina la giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda, che si disputa sulla cattedrale della MotoGP, ovvero il tracciato di Assen. Ancora una volta, in vetta c’è la Ducati, con Marco Bezzecchi che ha dettato legge girando in 1’32”063, seguito da uno scatenato Jorge Martin. Al terzo posto c’è la KTM di Jorge Martin, seguito a ruota da Pecco Bagnaia.

Il campione del mondo, che qui lo scorso anno dominò dopo essere partito dalla pole position, non ha vissuto una prima giornata di lavoro facile, ma questo accade ormai molto spesso, con l’abitudine di salire poi di livello già al sabato per poi volare alla domenica. Pecco ha girato in 1’32”263, piazzandosi ad un paio di decimi dal battistrada.

Bagnaia ha comunque messo in mostra un netto miglioramento tra la prima e la seconda sessione di prove libere, visto che al mattino era addirittura fuori dalla top ten, utile per qualificarsi direttamente alla Q2. Al pomeriggio invece, le cose sono migliorate, anche se c’è ancora qualcosa da limare per puntare alla pole position.

Il gran rendimento di Bezzecchi non è una sorpresa, visto che lo scorso anno, il rider romagnolo colse qui il suo primo podio in carriera in MotoGP, giungendo in seconda posizione. Pecco dovrà stare molto attento in questo fine settimana, visto che coloro che lo inseguono in classifica, ovvero il “Bez” e lo stesso Martin, sono in gran forma, e vogliono provarle tutte per farsi sotto in graduatoria generale. Ad Assen emerge sempre la storia del vero campione, e ci aspettiamo una gran bella battaglia.

Bagnaia, ecco il suo commento dopo le libere di Assen

Pecco Bagnaia non è apparso troppo soddisfatto al termine delle prove libere del Gran Premio d’Olanda, consapevole del fatto che c’è ancora tanto da migliorare. La Ducati, come ci aspettavamo, è stata superiore, anche se l’Aprilia e la KTM sono state meno lontane di quanto ci potevamo attendere.

Ecco le parole del campione del mondo alla stampa a fine giornata: “Non mi capitava da molto tempo di arrabbiarmi così con la mia moto. Non capivo il motivo per il quale stessi facendo così tanta fatica, la Ducati si muoveva molto ed era molto impegnativo guidarla, stavo facendo davvero fatica ed ero stanco anche fisicamente“.

Bagnaia ha poi aggiunto: “Mi sembrava quasi una situazione pericolosa, pensavo di trovarmi molto meglio a dire il vero. Poi però, ci siamo messi a lavorare molto duramente, e nel pomeriggio siamo tornati ad essere molto veloci. Mi sento molto forte in termini di passo, mentre Bezzecchi aveva qualcosa in più sul tempo sul giro“.

Come spesso accade, Pecco ha fatto fatica a trovare subito performance al venerdì, soprattutto al mattino, ma man mano che passa il tempo, riesce a ritrovare lo slancio necessario. Sicuramente, sarà della partita nella lotta per la pole position, così come per le due gare. La battaglia sta per prendere il via.