MotoGP, torna Livio Suppo? Le sue parole fanno sperare i tifosi

Livio Suppo è stato uno dei personaggi più importanti della MotoGP moderna, ed ora apre le porte ad un suo ritorno in futuro.

Di volti che hanno fatto la storia, la MotoGP è piena, e tra di loro non può di certo mancare la figura di Livio Suppo, che ha vinto tantissimo in top class nel ruolo di team manager. La sua carriera era iniziata circa 30 anni fa in Classe 125 ed Classe 250, lavorando con il team Benetton Honda ed accumulando le prime esperienze nel Motomondiale.

In seguito, è diventato Project Leader della Ducati, ed ha vinto con essa il titolo mondiale nel 2007 con Casey Stoner, il quale regalò alla casa di Borgo Panigale il primo, storico successo in MotoGP dopo il debutto avvenuto nel 2003. In seguito, si è trasferito alla Repsol Honda HRC, dove è rimasto per ben sette anni, ottenendo altri cinque titoli, divisi tra l’australiano sopracitato e Marc Marquez.

Suppo ha poi lasciato il posto ad Alberto Puig, che ancora oggi è a capo della squadra ufficiale del colosso giapponese, mentre Livio è tornato in azione lo scorso anno, come team manager della Suzuki. La sua esperienza con la casa nipponica, purtroppo, è durata una sola stagione, vista la decisione di ritirarsi dalla top class di questo costruttore che fu annunciata nel maggio del 2022.

Con la Suzuki, Suppo ha festeggiato due vittorie di tappa, ottenute da Alex Rins a Phillip Island e nel gran finale di Valencia, proprio nell’ultima gara della casa del Sol Levante. In questo momento, il manager italiano è “disoccupato”, ma nelle ultime ore, ha aperto le porte ad un possibile ritorno nel Motomondiale proprio con la Honda, a patto che venga soddisfatta una condizione ritenuta molto importante per il suo impegno.

MotoGP, sentite cosa ha detto Livio Suppo

La Honda è in crisi nera, ed ormai da anni non è più il riferimento assoluto della MotoGP. In questa settimana, si è parlato addirittura di un possibile addio del colosso giapponese, che sarebbe pronto a seguire quanto già fatto dalla Suzuki dopo la fine della stagione 2024, quando scadrà il contratto di Marc Marquez.

Intervistato da “Moto.it“, Livio Suppo ha parlato di quella che è l’infinita crisi tecnica della Honda, affermando: “Le case giapponesi sono in un periodo di grossa difficoltà, mentre la Ducati domina e, per questo, vanno fatti dei grandi complimenti a Luigi Dall’Igna per il lavoro che ha svolto in tutti questi anni. La cosa strana è che il marchio nipponico più forte in MotoGP era la Suzuki, che però ha deciso di abbandonare tutto e di chiudere il programma. Si è trattato di una decisione molto particolare“.

Suppo ha poi parlato del suo possibile ritorno: “Quella che vive la Honda è una situazione molto difficile, ma se Nakamoto mi dovesse chiamare, dicendomi che torna anche lui, farei la stessa cosa anche io“. Shuhei Nakamoto è stato per anni il vicepresidente dell’HRC, e si è occupato anche della progettazione delle monoposto di F1 della Honda tra 2006 e 2008. Ora ha 66 anni ed è andato in pensione, per cui, il suo ritorno appare improbabile, a meno di clamorosi colpi di scena inattesi.